Rosalía protagoniza un emocionante "gender reveal" en pleno concierto: “¿Motomami o Perla?”

Rosalía continúa dejando momentos inolvidables durante su gira internacional. La cantante ha iniciado la etapa latinoamericana del LUX Tour con un concierto en Bogotá, Colombia, en el que una petición inesperada del público la ha convertido en protagonista de una revelación muy especial.

Entre las miles de personas que han acudido este jueves 16 de julio al Movistar Arena se encontraba Isabella, una seguidora embarazada que sostenía una pancarta con el siguiente mensaje: “Rosalía, desvela el sexo de mi bebé: ¿Motomami o Perla?”.

La artista no ha dudado en acercarse a ella y aceptar el reto, aunque ha reconocido que sentía la presión del momento: “Estoy nerviosa, Isabella. ¿Hay alguien más a quien le concierna esto?”, le ha preguntado desde el escenario.

“No, no hay nadie más”, le ha respondido la futura madre entre risas, provocando la reacción del público.

Rosalía ha esperado a que sus músicos acompañaran el momento con un redoble antes de desvelar ante todo el recinto que el bebé que espera Isabella será una niña.

El anuncio ha desatado una ovación entre los asistentes y ha emocionado a la futura madre, que ha terminado abrazándose con la cantante para celebrar la noticia. Isabella ha convertido así un concierto de Rosalía en un recuerdo que podrá compartir con su hija durante toda la vida.

El cartel de la fan jugaba con dos de las etapas musicales más reconocibles de la artista: su álbum Motomami y La Perla, una de las canciones más populares de LUX.

La revelación no ha sido el único momento emotivo de la primera noche de Rosalía en Bogotá. La artista también ha invitado a la cantante, compositora y actriz colombiana Juliana a participar en el confesionario incluido dentro del espectáculo.

“Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es cantante, compositora y actriz. Una mujer talentosísima. Bogotá, dadle muchísimo amor y muchísimo ruido para Juliana”, ha anunciado Rosalía antes de recibirla.

La colombiana ha sorprendido entonces a la cantante al contarle que sigue su carrera desde mucho antes de que se convirtiera en una estrella internacional: “¿Puedo hacer una preconfesión? Si vas a tu Instagram, vas a ver que te estoy espiando desde 2017 y te felicitaba cada vez que sacabas una canción. Me animé a hacer música por ti”.

Rosalía volverá a actuar en el Movistar Arena de Bogotá este 18 de julio, antes de continuar con la etapa latinoamericana de su LUX Tour.