Rosalía y su divertida respuesta a una fan que se iba a casar con "una perla": "Si yo te cuento..."

Una boda debería ser un momento bonito, ¿no? Se supone que has encontrado al amor de tu vida y que es un paso más para confirmar que llegaréis juntos a viejos. Sin embargo, las cosas pueden complicarse mucho por el camino. De hecho, pueden llegar a tal nivel que directamente ni te cases y acabes creando una canción que sirve para que muchas personas en el planeta se sientan identificadas con tu historia. Así le ha pasado a Rosalía con "Perla", que en los últimos meses se ha convertido en un fenómeno más para la cantante.

A las pruebas nos remitimos. La cifra es de 6.700 kilómetros. Seis mil setecientos kilómetros. Son muchos. Concretamente, son los que separan Madrid de Chicago, y es el viaje que una aficionada hizo para ir al concierto de Rosalía en la región estadounidense. El hecho en sí ya demuestra una gran convicción, pero el extra lo aporta que lo hizo… ¡vestida de novia! Y, además, con un cartel en tela que decía "Casi me caso con un perla". Rosalía lo notó e interactuó con ella durante el espectáculo. "Ay, mi corazón... Si yo te cuento...", le dijo al verla. "Me encantaría conocer tu historia, pero puede que estés un poco lejos…".

La conversación a distancia continuó, con la asistente proclamando que su perla "era un boricua". Para quien no lo sepa, boricua es uno de los gentilicios de Puerto Rico. Pero a Rosalía lo que más le sorprendía era el vestido que llevaba y que le llenaba de preguntas. "¿Pero te casaste después? ¿Te casaste con alguien más? Vas vestida como una... como una... como una... como una novia". La aficionada negó haberse casado con nadie y dejó muy claro el motivo de su vestimenta al grito de "¡Para ti!", lo que emocionó a la artista y puso fin a la escena.