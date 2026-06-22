¿Cuál será la canción del verano 2026? Quevedo, Lola Índigo con Ana Mena y Mikye Towers principales candidatos

Con la llegada del calor, Spotify, la compañía de audio en streaming más grande del mundo, vuelve a presentar su esperada selección de los temas llamados a convertirse en la banda sonora del verano en España. Desde lanzamientos recientes con fuerza hasta éxitos virales inesperados e himnos consolidados, la lista está diseñada para acompañar cada viaje, tarde de playa o fiesta en la azotea.

Como gran novedad de este año, los oyentes tendrán el poder de predecir la canción del verano. A través de una votación integrada en la aplicación, los usuarios podrán elegir su tema favorito haciendo clic en el botón "Votar" en la parte superior de la icónica playlist 'Verano 2026'.

Entre las candidatas principales a liderar las listas en los próximos meses destaca LA GRACIOSA, la colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo que fusiona ritmos urbanos con la energía del merengue.

El listado de favoritos incluye apuestas potentes como:

UNA NA MAS de Myke Towers, consolidando su proyección internacional.

pa ti toa <3, la esperada unión de Ana Mena y Lola Indigo, dos de las voces más influyentes del pop español.

“BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny, que promete prolongar el idilio del puertorriqueño con el público español.

Choque, la explosiva alianza urbana entre Bad Gyal y Chencho Corleone.

Dai Dai de Shakira y Burna Boy, el tema con tintes afrobeat que ya acompaña a los aficionados durante el gran torneo de fútbol mundial de este verano.

El 'top 20' se completa con el talento local de Metrika y Came Beats en “DEMONIAS MUÑECAS”, el doblete del puertorriqueño Omar Courtz (con “KOKO” y “De Lejitos Remix”), y cruces internacionales sorprendentes como el remix de Tame Impala y JENNIE en “Dracula”.

Del reggaeton a las raíces: el sonido del verano 2026

Aunque el reggaeton mantiene su hegemonía, la selección de 2026 destaca por una rica apertura hacia sonidos tropicales, latinos y de raíz:

Esencia tropical: Quevedo por partida doble con "AL GOLPITO" y "LA GRACIOSA" (ambas de su último álbum 'EL BAIFO'), explorando su faceta más festiva.

Géneros tradicionales: La bachata se hace notar en “EL BACHATÓN DE LA L” (Lola Indigo y Lucho RK) y la salsa marca el ritmo en “Mi modo de vida <3” de DELLAFUENTE.

Evolución del flamenco: En sus vertientes pop y urbana, el talento de Marta Santos con “Tengo” o la unión de Nyno Vargas, Omar Montes, Dany Ome y Kevincito el 13 en “Algo bonito REMIX” demuestran cómo el sonido local sigue conectando con las nuevas generaciones.

"Las canciones que definirán este verano reflejan una escena musical muy dinámica. El reggaeton sigue dominando, pero convive con géneros latinos, tropicales y locales que ganan cada vez más peso. La selección de este año demuestra la enorme fortaleza de la música hecha en España y la diversidad de sonidos que conquistan a nuestros oyentes".

— Darío Manrique, Editorial Lead de Spotify para España & Italia.

Los fans eligen: ¿Cómo votar por la canción del verano?

La votación estará disponible en la app desde el 22 de junio hasta el 5 de julio.

Los usuarios de la versión gratuita podrán emitir un voto al día.

Los suscriptores Premium contarán con hasta tres votos diarios.

Una vez cerrado el plazo, Spotify desvelará el himno ganador a través de sus redes sociales y dentro de la propia aplicación.

El 'Top 20' oficial: Canciones del Verano 2026 en España

(Listado en orden alfabético)

Algo bonito REMIX – Nyno Vargas, Omar Montes, Dany Ome, Kevincito el 13

AL GOLPITO – Quevedo, Nueva Línea

BAILE INoLVIDABLE – Bad Bunny

Choque – Bad Gyal, Chencho Corleone

Dai Dai – Shakira, Burna Boy

De Lejitos Remix” – Jhay Wheeler, Omar Courtz

DEMONIAS MUÑECAS – Metrika, Came Beats

Dracula (JENNIE Remix) – Tame Impala, JENNIE

EL BACHATÓN DE LA L – Lola Indigo, Lucho RK

KOKO – Omar Courtz

LA GRACIOSA – Quevedo, Elvis Crespo

LLEVA AL SOL – Rels B

Mi modo de vida <3 – DELLAFUENTE

MUCHACHA – Aissa, Rvfv, Kreamly

pa ti toa <3 – Ana Mena, Lola Indigo

PaToLasGyales – SAIKO, Chencho Corleone

Perdona mi amor – Omar Montes, Xiyo, Fernandezz

POR TI – Yapi, SOUNDPLUG

Tengo – Marta Santos

UNA NA MAS – Myke Towers