Bad Bunny se fue de España: Todos los invitados sorpresa y las cifras de sus 12 conciertos

Se acabó. Después de 12 conciertos repartidos entre Barcelona y Madrid, Bad Bunny ha puesto fin a su histórica residencia en España. Durante varias semanas, el artista puertorriqueño se convirtió en el gran protagonista de la conversación cultural del país, llenando estadios, copando las redes sociales y generando un fenómeno pocas veces visto en la música en directo.

Su paso por España ha dejado imágenes para el recuerdo, desde las apariciones sorpresa de grandes estrellas de la música urbana hasta el fenómeno de "La Casita", el espacio VIP que se convirtió en uno de los temas más comentados de cada concierto. Influencers, deportistas, actores y celebridades desfilaron por ella noche tras noche, alimentando el debate sobre el postureo y el estatus asociado a los conciertos del artista.

Las redes sociales tampoco dieron tregua. TikTok, Instagram y X se llenaron durante semanas de vídeos, memes, estilismos inspirados en Puerto Rico, teorías sobre los invitados sorpresa y discusiones sobre quién había conseguido entradas. La exposición fue tan masiva que incluso surgió una corriente de usuarios que reconocían sentirse saturados por la omnipresencia de Bad Bunny en internet.

Pero más allá del ruido mediático, los conciertos dejaron una larga lista de invitados de primer nivel. A lo largo de sus 12 actuaciones en España, Bad Bunny compartió escenario con algunos de los nombres más importantes de la música urbana:

Arrancó en Barcelona con Bad Gyal el 22 de mayo y Bryant Myers el 23

Myke Towers fue el primero de Madrid el 30 de mayo

Luar La L el 31 de mayo

Young Miko el 2 de junio

El 3 de junio no hubo invitado

Eladio Carrión el 6 de junio

Rainao y De la Ghetto el 7 de junio

El 10 de junio tampoco hubo invitado

Mora el 11 de junio

Lunay el 14 de junio

y cerró por todo lo alto con Dei V y Quevedo el 15 de junio

Las cifras que deja la residencia son igual de impresionantes. En total, más de 800.000 personas asistieron a los conciertos de Bad Bunny en España. Solo las diez fechas celebradas en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid reunieron a más de 640.000 espectadores.

El impacto económico también ha sido gigantesco. Tomando como referencia un precio medio estimado de 150 euros por entrada, la venta de localidades habría generado una facturación superior a los 120 millones de euros. A ello hay que sumar el gasto en hoteles, transporte, restauración y ocio de los miles de fans desplazados desde toda España y otros países.

Según las estimaciones realizadas por distintas instituciones, el impacto indirecto generado únicamente en la Comunidad de Madrid rondaría los 200 millones de euros, convirtiendo la residencia en uno de los eventos musicales más rentables celebrados en España en los últimos años.

La gran pregunta ahora es quién será capaz de acercarse a estas cifras. Artistas como Taylor Swift, Coldplay o Shakira cuentan con un enorme poder de convocatoria, pero alcanzar más de 800.000 asistentes en un solo país requiere algo más que popularidad: exige una residencia de múltiples fechas en grandes estadios y una demanda capaz de mantenerse durante semanas. Por ahora, el récord de Bad Bunny queda como una referencia difícil de igualar.