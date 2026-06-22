Revuelo con el gender reveal del bebé de DjMariio y Noelia San Martín: "Quizás os sale Therian"

Hace solo unos días las redes se agitaron con el anuncio del embarazo de Noelia San Martín, la pareja del streamer DjMariio. La noticia fue ampliamente celebrada en redes, y fueron muchas las preguntas que sus seguidores les lanzaron como respuesta a su publicación. Ahora, a este revuelo se suman unas fotografías de su fiesta de gender reveal, en la que descubrieron el sexo de su futuro bebé. Por supuesto, este tipo de publicaciones reciben, en la actualidad, muchas críticas por la ideología de género tradicional que imponen, pero siguen siendo muchos los influencers que deciden, aun así, celebrar estas fiestas y publicarlas en redes.

Hay que decir que, en esta ocasión en concreto, no han llegado críticas demasiado duras desde el sector más progresista de las redes. Lo que sí ha llegado son muchas mofas sobre el tema, especialmente por el hecho de que hayan decidido decorar la fiesta con globos blancos y dorados, los colores del Real Madrid. El citado más viral acumula un millón de impresiones y se toma el asunto con especial cachondeo.

Será esta noche, sobre las 21h, cuando se pueda ver el resultado de esta fiesta de gender reveal de DjMariio y Noelia San Martín. Es probable que veamos publicaciones al respecto en los perfiles de ambos, y que esto genere una nueva oleada de comentarios, mofas y posibles críticas. ¡Pero quiénes somos nosotros para quitarles la ilusión de su primer bebé! Mientras tanto, los seguidores más clásicos del streamer siguen haciendo sus apuestas sobre el nombre de la criatura, y sobre los posibles guiños que con este se podrían hacer a la cultura futbolera.