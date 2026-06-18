Daniela Blasco y Ceciarmy confirman su relación después de meses de rumores

Durante meses, sus nombres aparecieron juntos en publicaciones de fans, vídeos analizados al detalle y teorías que trataban de descifrar si entre ellos existía algo más que una amistad. Ahora, Daniela Blasco y Ceciarmy han decidido dejar atrás cualquier ambigüedad: sí, están juntos.

La confirmación llegó durante la listening party organizada por Daniela Blasco para presentar su nuevo EP. En un ambiente íntimo rodeada de personas cercanas, la cantante quiso dedicar este nuevo trabajo a quienes la han acompañado durante el proceso creativo. Mencionó a su familia, a sus amigos y, al hablar de "su chico", señaló directamente a Ceciarmy, desatando la reacción inmediata de los asistentes y de los seguidores que seguían de cerca el evento.

Poco después, ambos participaron en una breve conversación con el periodista Javi Hoyos, donde volvieron a despejar cualquier duda. Lejos de esquivar el asunto o recurrir a respuestas evasivas, los dos se mostraron relajados y cariñosos, asegurando que atraviesan un momento muy feliz y que están profundamente enamorados.

La noticia pone punto final a unas especulaciones que se intensificaron durante las últimas semanas. Diversos encuentros públicos, apariciones compartidas y una evidente complicidad habían alimentado los rumores. Medios especializados y comunidades de seguidores comenzaron a señalar que la artista y el misterioso influencer podrían haberse convertido en una de las nuevas parejas del panorama nacional.

El caso de Ceciarmy resulta especialmente llamativo. Acostumbrado a mantener un perfil enigmático y a proteger su identidad tras una estrategia digital basada en el anonimato parcial y la exclusividad, rara vez ofrece detalles sobre su vida sentimental. Precisamente por eso, la naturalidad con la que ambos han hablado ahora de su relación ha sorprendido a muchos.

La confirmación también llega en un momento importante para Daniela Blasco, inmersa en la promoción de su nuevo proyecto musical. Entre canciones inéditas y nuevas etapas profesionales, la artista ha decidido compartir también una parcela muy personal de su vida.

En una época en la que las relaciones nacen y se rompen bajo el escrutinio constante de internet, ellos han optado por algo sencillo: dejar de esconderse y disfrutar del presente sin convertirlo en un misterio más.