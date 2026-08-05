Roro niega las acusaciones de plagio de Galita Ari: ¿fueron falseadas las pruebas contra ella?

Roro Bueno continúa en el centro de la polémica tras las graves acusaciones realizadas por Galita Ari. La creadora de contenido ecuatoriana aseguró que la española había copiado su estilo de vídeos y que, antes de alcanzar la fama, le había dejado comentarios ofensivos y racistas en sus publicaciones. Ahora, Roro ha negado todo a través de Javi Hoyos.

El creador de contenido se puso en contacto con Roro para conocer su versión después de publicar el testimonio de Galita. Según la respuesta que ha recibido, la ganadora de La Velada del Año 6 sostiene que las acusaciones son completamente falsas y niega tanto haber plagiado sus recetas como haber escrito los mensajes que aparecen en las capturas compartidas.

Además de trasladar la versión de Roro, Javi Hoyos ha analizado las pruebas presentadas por Galita y ha señalado varias incongruencias. En una de las capturas, las opciones de Instagram aparecen en español, mientras que la fecha del supuesto comentario de Roro está escrita en inglés. También se muestra una fotografía de perfil que la influencer española habría comenzado a utilizar después de las fechas atribuidas a los mensajes.

Las dudas se extienden a una grabación en la que aparece una interfaz de Instagram que todavía no habría estado disponible cuando supuestamente se publicaron los comentarios. También se ha cuestionado la nomenclatura de dos archivos con los que Galita trata de demostrar que hacía esos vídeos desde 2022 y 2023, ya que sus nombres siguen un formato diferente al resto de documentos visibles en su ordenador.

Estas inconsistencias no demuestran por sí solas que las pruebas hayan sido manipuladas, pero han provocado que numerosos usuarios cuestionen las acusaciones. Roro también ha defendido anteriormente que su principal inspiración para crear este tipo de contenido ha sido Nara Smith, la influencer que popularizó las recetas elaboradas desde cero con una estética muy cuidada.

Galita Ari no ha tardado en reaccionar a la respuesta de Roro y al análisis de sus capturas. En un comunicado publicado en sus historias, ha explicado que no se encuentra en condiciones de grabar otro vídeo porque sus ojos “no están en su mejor apariencia” y que está emocionalmente sobrepasada. La creadora asegura que tiene un trabajo convencional y que actualmente no gana dinero con las redes sociales.

La ecuatoriana también ha cuestionado que otras personas con mayor visibilidad estén interviniendo en la polémica. “¿Qué necesidad de buscar a conocidos influencers o amistades famosas para que hablen por uno?”, ha escrito antes de dejar claro que ella misma continuará defendiendo su versión y dando la cara.

Javi Hoyos, por su parte, ha aclarado que Roro no le pidió que interviniera y que fue él quien contactó con ella para ofrecer las dos versiones. También ha insistido en que su intención ha sido revisar las pruebas después de detectar elementos que no coincidían con las fechas expuestas por Galita.

Pese a todo, la creadora ecuatoriana asegura que no quiere fomentar una campaña contra Roro. “No me interesa generar una cadena de odio”, ha explicado. También afirma que permaneció en silencio hasta que terminó rompiéndose emocionalmente y ha adelantado que volverá a pronunciarse: “Mañana hablamos”.

Galita ha terminado su mensaje pidiendo que se detengan los ataques: “La mejor manera de enfrentar a quien te daña es darle la mano, no más odio”. De esta forma, Roro mantiene que las acusaciones son falsas, mientras que Galita no se retracta y prepara una respuesta más amplia.