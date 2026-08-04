Nueva polémica para RoRo: Una influencer la acusa de copiar su contenido y hacerle "la vida imposible" durante años

RoRo continúa en el centro de la polémica después de su participación en La Velada del Año 6. A las críticas por el casco que utilizó durante su combate contra Samy Rivers y la recuperación de antiguos comentarios publicados en sus redes se suma ahora el testimonio de Galitaari, una creadora que la acusa de copiar su estilo de contenido y hacerle "la vida imposible" durante años.

Galitaari ha compartido varios vídeos antiguos para demostrar que ya publicaba recetas, maquillajes y escenas de su vida cotidiana desde 2018. En ellos aparece cocinando para personas cercanas mientras habla con un tono suave y explica cada paso, un formato que guarda similitudes con el que RoRo ha terminado popularizando en las redes sociales.

La historia entre ambas habría comenzado indirectamente por Pablo, la actual pareja de RoRo. Galitaari asegura que lo conoció a través de Tinder, aunque solamente conversaron durante dos días y nunca llegaron a mantener ninguna relación sentimental. Después de aquel contacto, comenzó a percatarse de que RoRo aparecía habitualmente entre las primeras personas que veían sus historias de Instagram.

Según su relato, posteriormente recibió mensajes desde una cuenta desconocida que le preguntaba si conocía a Pablo. El tono habría cambiado poco después, cuando comenzaron a llegarle mensajes desagradables y comentarios ofensivos desde perfiles como uno denominado 'Whoisroro'.

Galitaari ha enseñado algunas capturas para respaldar su versión, pero reconoce que no puede confirmar quién se encontraba detrás de esas cuentas: "No puedo afirmar quién escribió esos comentarios, pero tampoco puedo negar el perfil desde donde se escribían".

Mientras esto ocurría, RoRo comenzó a publicar sus propios vídeos y terminó haciéndose viral. Galitaari asegura que detectó similitudes con el contenido que ella había creado años antes, especialmente con un vídeo de 2022 en el que cocinaba para su hermano. "No era un personaje, no era una estrategia, no era una fórmula. Simplemente era yo", ha explicado.

La creadora evita acusar directamente a RoRo de haber plagiado sus vídeos y prefiere que cada persona compare el material y saque sus propias conclusiones. "Poco puedo afirmar cuál fue su origen y cuál fue su intención", ha reconocido.

En 2024, coincidiendo con el momento en el que RoRo comenzó a viralizarse, la cuenta de TikTok de Galitaari fue suspendida por una denuncia de suplantación de identidad. La creadora perdió años de publicaciones y tuvo que comenzar desde cero, aunque ha aclarado que la plataforma nunca le comunicó quién presentó la denuncia y, por tanto, no puede atribuírsela a RoRo.

Otro de los detalles que despertó sus sospechas fueron los bloqueos. Galitaari afirma que RoRo la tenía bloqueada en nuevas cuentas de Instagram y TikTok que, en principio, no debía conocer. Tras perder su perfil, decidió transformar sus vídeos, modificar su manera de hablar y utilizar un delantal y una gorra rojos para diferenciar su contenido.

Galitaari ha decidido contar ahora su experiencia porque las recientes polémicas de RoRo relacionadas con La Velada han hecho que recuerde lo ocurrido. "Me sentí muy mal en su momento. Sí me afectó", ha confesado antes de pedir que seamos "más conscientes" con las personas a las que convertimos en famosas.

Aunque admite que todavía no tiene respuestas para muchas de sus preguntas, ha terminado el vídeo pronunciándose abiertamente sobre RoRo: "Me voy a mojar diciendo que esta persona, a mi parecer, no fue buena. En su momento me hizo comentarios muy, muy ofensivos".