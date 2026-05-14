¿Ceciarmy y Daniela Blasco están juntos? La posible nueva pareja que ha hecho arder a las redes

Pocas noticias pueden generar más comentarios en redes que el nacimiento de una posible nueva pareja en el sector de la creación de contenido. En las últimas horas, los nombres de Ceciarmy y Daniela Blasco han sonado mucho por los rumores de noviazgo entre ellos, después de que él haya publicado una foto en la que el nombre de ella aparece rodeado de corazones.

Ha sido el influencer de salseo Javi Hoyos el que ha decidido arrancar este rumor, al que por ahora pocas personas dan validez. El autor del vídeo ha explicado que, tras contactar con personas cercanas a Ceciarmy y Daniela Blasco, esta relación sería cierta, pero todavía queda mucho por ver por parte de ambos para poder hablar de certezas.

El origen de estos rumores estaría en una imagen compartida por Ceciarmy, en la que posa sujetando a su gato y frente a una pizarra en la que aparece una checklist de tareas a cumplir, en relación con las redes. En ella, está incluido el nombre de Daniela Blasco, y alguien ha añadido corazones rojos y el mensaje "La mejor del mundo".

Muchos han interpretado que se trata de una colaboración a nivel profesional; por ejemplo, una promoción para alguna marca o evento, o un contenido con alguna de las canciones de la artista. Sea como sea, lo que sí está claro es que los indicios de relación de pareja son todavía escasos, y habrá que esperar a que alguno de los dos revele algún dato más sobre su vida romántica para confirmar o desmentir este rumor que tanto ha chocado a los seguidores de los dos implicados.