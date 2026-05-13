La mayor decepción de los fans de GTA: Rockstar publicó una promoción de Red Dead Online en vez del tráiler de GTA 6

La comunidad de Grand Theft Auto VI lleva días pendiente de cualquier posible pista sobre el esperado tercer tráiler del juego. En medio de esa tensión colectiva, Rockstar Games publicó un anuncio relacionado con Red Dead Online y provocó una reacción masiva entre jugadores que esperaban novedades de GTA 6.

Durante la tarde del lunes, cuando las cuentas oficiales de Rockstar Games compartieron información sobre un nuevo evento y varias bonificaciones dentro de Red Dead Online. Lo que en otro contexto habría sido una publicación rutinaria terminó convirtiéndose en un pequeño caos digital por el momento en el que apareció.

Desde hace días, parte de la comunidad está convencida de que el tercer tráiler de Grand Theft Auto VI se publicará de forma inminente. La teoría principal gira alrededor de un patrón de fechas relacionado con Take-Two Interactive. Los seguidores más atentos recuerdan que el segundo tráiler del juego se lanzó nueve días antes de una reunión financiera de la compañía en mayo de 2025. Ahora, casualmente, también faltan nueve días para la próxima presentación de resultados de Take-Two.

Esa coincidencia ha disparado las especulaciones en redes sociales, foros y canales especializados. Por eso, cuando Rockstar publicó contenido completamente ajeno a GTA 6, miles de usuarios reaccionaron con memes, bromas y mensajes de frustración. En apenas media hora, la publicación acumuló varios miles de respuestas, muchas de ellas reclamando directamente el famoso y esperado tercer tráiler.

Algunos jugadores interpretaron incluso el movimiento como una especie de provocación deliberada por parte de Rockstar, consciente del nivel de expectación que existe actualmente alrededor del juego. Otros usuarios, en cambio, aprovecharon la situación para ironizar sobre el estado de ansiedad permanente de la comunidad cada vez que la compañía publica cualquier mensaje en redes.

Por ahora, no existe ninguna confirmación oficial sobre cuándo llegará el próximo avance de Grand Theft Auto VI. Lo único confirmado sigue siendo su lanzamiento previsto para noviembre de 2026. Mientras tanto, cada publicación de Rockstar parece haberse convertido en una especie de prueba colectiva de paciencia para millones de jugadores alrededor del mundo.