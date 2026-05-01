Por qué el 1 de mayo es el Día del Trabajador: ¿desde cuándo es festivo?

El día 1 de mayo es festivo en gran parte del mundo, y son muchos los trabajadores que utilizan este día para acudir a las manifestaciones en defensa de los derechos de los trabajadores, para así cumplir con el objetivo que tiene el Día del Trabajador. Por supuesto, el establecimiento de este día en el calendario laboral se debe a un evento histórico de gran relevancia: el Congreso Obrero Socialista de París de 1889, que se celebró el 1 de mayo y estableció ese día como una jornada de reivindicación. Dicho evento honraba a los trabajadores ejecutados en la huelga general de Chicago, tres años antes. Aquellas revueltas llevaron a que se estableciese la jornada laboral de ocho horas.

A partir de entonces, numerosos momentos importantes, en lo que a la conquista de derechos laborales se refiere, han sucedido el día 1 de mayo, pero no fue hasta 1919 que Francia declaró este día como festivo nacional. Después, numerosos países se han sumado a esta jornada, y hoy en día es uno de los pocos festivos comunes en los calendarios laborales de rincones de todo el globo.

En 1954 el Papa Pío XII quiso dar a este día un sentido católico, y lo declaró el día de San José Obrero, el esposo carpintero de la madre de Jesús. De esta forma, el 1 de mayo se ha convertido también en una celebración para los creyentes católicos, que dedican este día a las personas trabajadoras. En España, en cambio, no se celebró esta festividad entre 1939 y 1977, a pesar de que la iglesia ya la hubiese reconocido como un día consagrado a una de las figuras más importantes de la vida de Jesús.