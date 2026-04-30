Roro se va a China para entrenar con monjes shaolines antes de La Velada del Año 6

"Vamos a un templo de monjes Shaolin a aprender Kung Fu y a prepararnos mentalmente para el reto de la Velada". Os prometemos que estas declaraciones no solo son reales, sino que son ciertas. Son las palabras de Roro para introducir su nueva etapa de viaje. Como si fuera el arco de relleno de la quinta temporada de un anime con audiencias bajas, toca irse a un lugar remoto a aprender cosas de sí misma. "He venido realmente aquí a fortalecer mi mente. Los monjes Shaolin son las personas con más fortaleza mental del mundo. Y yo el año pasado lo pasé realmente mal y no se puede volver a repetir".

El viaje de Roro viene motivado por su derrota en el evento del año pasado, así que cree que ha llegado la hora de alcanzar su modo Super Saiyan para evitar que vuelva a suceder. "Tengo bastante miedo por mañana porque va a ser un entrenamiento que no sois ni capaces de entender lo duro que va a ser. Me van a partir palos en el cuerpo. Me van a llevar al límite, tanto mentalmente como físicamente. Y no sé cómo lo voy a llevar. Nos vemos mañana". ¿Será algo realmente efectivo o tan solo una excusa más para crear contenido? No sabemos si este estilo de lucha tradicional estará a la altura de la influencer.

Eso sí: como en toda buena serie no podía faltar un cameo. "Tampoco me quería ir sola y no quedarme aquí sin amigos, así que me he traído a mi gran friend Leto". ¿Se entrenará ella también con los monjes o simplemente pasará el tiempo junto a su amiga? Ella no combate en La Velada, así que no tiene necesidad de ir más allá. Igual puede encargarse de cocinar, que falta les hará. O quizá pueda encargarse Pablo de ello, quién sabe.