Ibai se pica con Marlon tras criticar a la Velada: "Nunca le llegué a hacer ninguna oferta"

Por sorprendente que parezca, Marlon sigue a lo suyo. El influencer, parece ser, echa de menos estar involucrado en el día a día de la actualidad española y tras su ¿romance? con Marta Díaz pasa ahora a otros temas. En concreto, ha hecho unas declaraciones sobre La Velada que parece que no son del todo ciertas. Y es que cuando le indican que sería bueno en combates de boxeo, Marlon dice que eso estuvo cerca de ocurrir: "Recibí una oferta el año pasado. Era contra... nunca había oído hablar de él, como un YouTuber europeo o alguna mierda así. Como enorme, era jodidamente grande. Pero no te voy a mentir, o sea, en cuanto a dinero, hermano, realmente no ofreció una mierda".

Sin embargo, parece que esto es más mentira que una declaración de amor suya a una influencer. Ibai se valió de su cuenta de Twitter para negar la mayor: "¿Qué le pasa al ex novio de Marta Díaz? Nunca le llegué a hacer ninguna oferta. Nunca he hablado de dinero con él. ¿Está picado porque soy más guapo que él?". Con sorna y con ganas de picar (porque nunca se sabe cuándo puede interesar de verdad que participe), deja claro que ni oferta ni contrincante grande ni nada de nada. Marlon nunca estuvo cerca de participar en la Velada.

Por su parte, Marta Díaz parece haber pasado página y se ha comprado un nuevo coche. La influencer está feliz con su contenido y alejada de este ruido, sin reacciones que tener en cuenta al momento de escribir estas líneas. Queda pendiente ver también si Marlon responderá a Ibai o si, tras el tuit, lo dejará estar porque no le vea más recorrido. Si le pueden mucho las penas, igual se monta otro viaje a otro país para grabar otra cita que le devuelva a los focos. Se ve que tiene ganas.