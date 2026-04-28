IlloJuan sufre molestias en pleno entrenamiento para La Velada del Año 6: "Esto no es normal"

El camino hacia La Velada del Año 6 continúa avanzando para sus protagonistas, y uno de los combates más esperados es el que enfrentará a IlloJuan y TheGrefg. En ese contexto, el creador de contenido andaluz ha publicado un vídeo en YouTube en el que muestra parte de su rutina de preparación, incluyendo una sesión de sparring.

Durante el entrenamiento, las cámaras recogen un momento que ha llamado la atención de los seguidores. Tras finalizar el sparring, IlloJuan observa cómo su mano derecha comienza a temblar de forma visible, lo que le lleva a consultar de inmediato a su entrenador. "¿Esto no es normal, no? Mírame la mano. ¿Esto qué es? Tengo el dedo muy hinchado y muy dormido", comenta en el vídeo.

Las molestias no corresponden a una lesión grave, sino a las consecuencias habituales del esfuerzo físico que implica el boxeo, especialmente en fases intensas de preparación. El impacto repetido, la fatiga muscular y la adaptación del cuerpo a una disciplina exigente forman parte de un proceso que, en muchos casos, incluye episodios de incomodidad o pequeñas complicaciones.

El vídeo también permite observar la evolución del streamer dentro del ring, en un momento en el que el nivel de exigencia aumenta a medida que se acerca la fecha del combate. El sparring, una de las fases clave del entrenamiento, pone a prueba tanto la resistencia como la capacidad técnica de los participantes.

A pesar de las dificultades mostradas, el contenido transmite una progresión constante en la preparación de IlloJuan. La adaptación al ritmo de los entrenamientos y la exposición a situaciones reales de combate forman parte del objetivo de llegar en condiciones óptimas a la cita.

La Velada del Año 6 reunirá de nuevo a creadores de contenido en un evento que combina espectáculo y deporte, y el enfrentamiento entre IlloJuan y TheGrefg se mantiene como uno de los focos principales de atención.