IlloJuan explica qué hará tras su combate con TheGrefg: "El día de La Velada me pondré borracho"

La preparación para La Velada del Año 6 avanza entre entrenamientos, contenido en redes y declaraciones que alimentan la expectación. IlloJuan, uno de los protagonistas del evento, ha aprovechado uno de sus directos para comentar cómo afronta el final de la cita, más allá del propio combate frente a TheGrefg.

Durante la retransmisión, el creador explicó que, una vez terminado el evento, su intención es desconectar de la exigencia acumulada durante semanas. "El día de La Velada me pondré borracho, la verdad", afirmó, en una intervención que combinó humor y naturalidad. A continuación, matizó que el contexto del evento condicionará ese momento: "Aunque acabaré muy tarde, reventado, y solo querré dormir, pero ya lo haré en los días venideros de verano".

Sus palabras llegan en plena fase de preparación física, en la que ha reducido hábitos habituales para centrarse en el rendimiento. En ese sentido, también quiso aclarar su relación actual con el alcohol: "Yo sé que tenéis el meme este de que de repente soy Torrente, pero yo no echo nada de menos el alcohol". Con esta referencia, el streamer alude a bromas recurrentes dentro de su comunidad, que han construido una imagen exagerada sobre su estilo de vida.

El combate contra TheGrefg se sitúa como uno de los platos fuertes de la velada organizada por Ibai Llanos, junto a otros enfrentamientos de alto perfil dentro del ecosistema de creadores. La implicación de ambos participantes, tanto en el entrenamiento como en la promoción del evento, ha contribuido a elevar el interés en torno a la cita.

Más allá del resultado deportivo, las declaraciones de IlloJuan reflejan una forma de encarar el evento que, siendo sinceros, pega mucho con él.