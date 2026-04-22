Fabiana Sevillano detalla su preparación para La Velada del Año 6 y revela sus dificultades para ganar peso

Fabiana Sevillano se prepara para uno de los combates de La Velada del Año 6, donde se enfrentará a La Parce en una categoría de peso pactada. El evento, impulsado por Ibai Llanos, exige a sus participantes un proceso de entrenamiento intensivo durante varios meses que Fabiana se está tomando muy en serio.

En un vídeo de preguntas y respuestas publicado en YouTube, Sevillano ha ofrecido detalles sobre su rutina y las dificultades que está encontrando. "Me estoy preparando como si fuera una deportista real, pero es complicado", señaló. Según explicó, uno de los principales retos no se encuentra en el entrenamiento físico, sino en la alimentación.

"Lo más complicado de La Velada está siendo sin duda la comida. Soy una persona delgada de toda la vida y mi mayor problema siempre ha sido la comida porque me cuesta engordar", afirmó. La diferencia de peso respecto a su rival ha condicionado la preparación: "La Parce, mi contrincante, pesa 55 kilos y yo 50 kilos, así que lo justo es pelear en 52,5 kg".

El objetivo de alcanzar ese peso intermedio implica un esfuerzo constante. "Cada día peso una cosa diferente. La última vez que usé la báscula, pesaba 49 kilos. No es normal que yo me meta estos atracones de comida, que me duele hasta la barriga, para montarme en la báscula y que no coja peso", relató, describiendo la irregularidad en su evolución.

Más allá del aspecto físico, Sevillano también abordó la dimensión económica del evento. "No me pagan una burrada de dinero, pero con lo que me pagan lo que estoy haciendo es cubrirme todo: el entrenamiento, la comida...", explicó. En ese sentido, subrayó que la motivación principal de los participantes no es tanto la remuneración como la visibilidad que ofrece el evento: "La gente va a La Velada por la exposición, no por el dinero".

Su preparación continúa en las semanas previas al combate, marcada por una rutina que combina entrenamiento técnico y ajustes constantes en la dieta para alcanzar el peso acordado.