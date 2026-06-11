La Kings League de Gerard Piqué entra en una nueva etapa y despedirá a casi la mitad de sus trabajadores

La historia de la Kings League comenzó a finales de 2022 como una apuesta innovadora que mezclaba fútbol, creadores de contenido y retransmisiones en directo. Con figuras como Ibai Llanos, Iker Casillas, Kun Agüero o TheGrefg vinculadas al proyecto, la competición logró captar rápidamente la atención de millones de espectadores y convertirse en uno de los fenómenos digitales más comentados del momento.

Su crecimiento fue vertiginoso. Las finales celebradas en grandes estadios reunieron a decenas de miles de asistentes y millones de visualizaciones online. Paralelamente, el proyecto inició una ambiciosa expansión internacional con ligas en países como Francia, Italia, Alemania, México y Brasil.

Sin embargo, el éxito mediático no se ha traducido en beneficios. Según los datos conocidos en los últimos días, la competición ha captado más de 110 millones de euros en financiación desde su nacimiento, pero también ha consumido más de 60 millones durante su desarrollo. Aunque los ingresos han crecido de forma notable —pasando de 15 millones en su primera temporada a unos 66 millones previstos en la actual—, la estructura sigue sin alcanzar la rentabilidad.

La respuesta de la compañía ha sido una profunda reorganización. El ERE afectará a 41 trabajadores en España, una cifra que la empresa sitúa en torno al 30% de su plantilla global en el país, mientras que los representantes de los empleados sostienen que supone cerca de la mitad de los trabajadores directamente vinculados a la competición.

Además, la Kings League suspenderá su actividad regular en España durante los próximos meses mientras diseña un nuevo formato. La dirección trabaja en una competición internacional más concentrada, similar a una "superliga" que reúna a los equipos con mayor seguimiento de los distintos países donde opera.

La medida ha generado críticas entre los trabajadores afectados, que cuestionan la estrategia de expansión desarrollada en los últimos años y aseguran que nunca se les plantearon alternativas a los despidos. Desde la dirección, en cambio, defienden que esta pausa servirá para redefinir el proyecto y construir una versión más sostenible de una competición que, tras convertirse en uno de los grandes fenómenos del streaming deportivo, busca ahora una fórmula capaz de sostenerse a largo plazo.