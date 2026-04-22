NO ERA VERDAD
Auron desmiente la supuesta filtración que Xokas hizo de GTA 6: "Es bait"
La comunidad de Twitch ha vivido en los últimos días un nuevo episodio vinculado a Grand Theft Auto VI. La polémica, que involucra a Xokas y a AuronPlay, gira en torno a una supuesta filtración mostrada accidentalmente durante un directo.
Nueva liada en torno a las filtraciones de GTA 6. La controversia comenzó a raíz de una imagen que Xokas habría mostrado por error durante una retransmisión en directo. Según distintas interpretaciones dentro de la comunidad, la captura correspondería a una versión preliminar de Grand Theft Auto VI, el esperado título desarrollado por Rockstar Games. La supuesta filtración habría tenido su origen en un material compartido por Rubius, lo que añadió aún más interés al episodio.
La escena se difundió rápidamente en redes sociales, donde comenzaron a circular teorías sobre la posibilidad de que algunos creadores de contenido hubieran tenido acceso anticipado al videojuego. Sin embargo, estas hipótesis fueron cuestionadas por otros streamers, entre ellos AuronPlay, que reaccionó en directo a lo ocurrido.
Durante su intervención, el creador catalán descartó la veracidad de la filtración. "Es un bait, una actuación. Es imposible. Ojalá fuera cierto, pero sería imposible. No lo veo factible", afirmó, en referencia a la imagen mostrada por Xokas. En su análisis, puso el foco en los protocolos habituales de la industria del videojuego para proteger contenidos aún no publicados.
AuronPlay también cuestionó la idea de que una copia de prueba pudiera distribuirse fuera de entornos controlados. "Rockstar no es así. Rubius está en su casa, no está de viaje, ¿vosotros creéis que Rockstar va a dar una clave a Rubius o a quien sea para probar el juego?", señaló. Según explicó, el acceso anticipado a este tipo de proyectos suele implicar condiciones estrictas: "Si te dejan probar el juego, los de Rockstar como mucho te invitan a sus oficinas después de firmar 7 contratos de confidencialidad".
El episodio se suma a la larga cadena de rumores y filtraciones que rodean a GTA VI, un título que mantiene una elevada expectativa incluso antes de su lanzamiento oficial. Mientras tanto, la conversación en torno al juego continúa alimentándose tanto de anuncios confirmados como de interpretaciones surgidas en el entorno digital.
