Abril Cols aparece con el rostro completamente hinchado tras inyectarse esperma de salmón en la cara

Abril Cols decidió documentar uno de sus últimos tratamientos de belleza y el resultado inmediato no pasó desapercibido. La influencer publicó un vídeo en TikTok en el que se la puede ver con el rostro notablemente hinchado después de someterse a un procedimiento que, según explicó, está ganando una enorme popularidad en Corea del Sur.

Durante la grabación, Cols aclaró que el tratamiento recibe popularmente el nombre de "esperma de salmón", aunque matizó que esa denominación no describe exactamente lo que se utiliza. "No es esperma como tal: son fragmentos del ADN del salmón que ayudan a reparar la piel y estimular el colágeno", explicó a sus seguidores.

La técnica se basa en la aplicación de polinucleótidos, compuestos utilizados en medicina estética por su capacidad para favorecer la regeneración de los tejidos y mejorar la calidad de la piel. Según contó la influencer, existen diferentes modalidades y zonas de aplicación. Algunas personas optan por tratar únicamente las ojeras, mientras que otras prefieren extender el procedimiento a todo el rostro.

En su caso, Abril Cols eligió la versión más amplia posible. "Yo ya sabéis que voy a todo", comentó entre risas mientras mostraba el estado temporal de su cara tras la intervención. La creadora también aseguró que este tratamiento acaba de llegar a España y que ha querido probarlo entre las primeras personas en hacerlo.

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones en pocas horas, impulsado sobre todo por el contraste entre el objetivo estético buscado y la llamativa inflamación que presenta el rostro durante los primeros momentos de recuperación.

Cols también vinculó esta decisión con uno de los propósitos que se marcó para este año. "Ya sabéis que uno de mis objetivos es tener la piel de Hailey Bieber", afirmó. Mientras la hinchazón forma parte del proceso habitual de este tipo de procedimientos, las imágenes han servido para mostrar una fase del tratamiento que rara vez se ve fuera de las clínicas especializadas.