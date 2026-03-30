Abril Cols anuncia que lo ha dejado con su pareja: "Antes vivía acompañada y tampoco tenía a quién contar mis cosas"

Un vídeo de más de una hora de duración ha servido a Abril Cols para abordar distintos aspectos de su vida personal. En la grabación, difundida a través de su canal de YouTube, la influencer adopta un tono introspectivo en el que alterna reflexiones sobre el futuro con referencias indirectas a su situación sentimental actual.

A lo largo del vídeo, Cols no anuncia de forma explícita una ruptura, pero sí introduce elementos que apuntan a un cambio en su vida personal. "Estoy en un momento de mi vida en el que me gustaría ser mamá. Me siento preparada", afirma en uno de los fragmentos más comentados. En ese mismo pasaje, añade que desearía compartir ese proyecto con alguien que se encuentre en una etapa similar: "Si ahora mismo yo tuviera una persona al lado con la que pudiera crear un futuro, comprometerme, querer ser mamá…".

El discurso incorpora también valoraciones más críticas sobre su ya pasada relación. "Prefiero estar con una persona que haya quemado sus etapas y que esté centrado en la vida que con una persona que va de mosquita muerta y luego es lo peor que he conocido", señala, en una frase que ha sido interpretada por muchos seguidores como una referencia directa a su expareja.

Otro de los momentos que más atención ha generado es aquel en el que habla de la gestión emocional en su día a día. "A veces me da ansiedad y como no tengo a quién contárselo... Bueno, antes vivía acompañada y tampoco tenía a quién contárselo, porque cuando se lo contaba no me hacía caso", explica. La comparación entre su situación actual y la anterior refuerza la percepción de una ruptura ya consumada.

El vídeo ha provocado una respuesta inmediata en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado mensajes de apoyo hacia la influencer. Aunque Abril Cols no ha formalizado públicamente el final de su relación, el contenido de sus declaraciones ha sido suficiente para dejar claro que se encuentra en una nueva etapa personal.