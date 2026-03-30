Gerard Piqué revela que creó la Kings League pensando en sus hijos: "Tenía que hacer algo"

Una conversación en el programa The Late Run Show sirvió para que Gerard Piqué detallara el proceso que le llevó a imaginar la Kings League. El exdefensa del FC Barcelona situó el origen de la idea en un contexto familiar, alejado inicialmente de cualquier planteamiento empresarial.

"Creé la Kings League por mis hijos", explicó. En aquel momento, según relató, los niños tenían siete y nueve años y su intención era compartir con ellos partidos de fútbol en televisión. Sin embargo, la experiencia no resultó como esperaba. "Después de 10 o 15 minutos agarraban el móvil y pensé: Tengo que hacer algo", añadió.

A partir de esa observación, Piqué comenzó a reflexionar sobre los hábitos de consumo de las nuevas generaciones. "Estoy seguro que esta nueva generación ama al fútbol pero lo consumen de forma distinta", afirmó durante la entrevista. Esa idea funcionó como punto de partida para diseñar un formato que introdujera cambios en las reglas tradicionales del juego.

El exfutbolista explicó que la adaptación buscaba acercar el fútbol a códigos más cercanos a los videojuegos. "Entonces decidimos cambiar algunas reglas para que se parezca más a un videojuego", señaló. Entre esos ajustes se incluyen dinámicas más rápidas y elementos que incrementan la imprevisibilidad durante los partidos.

El objetivo, según sus palabras, consistía en mantener la atención del espectador mediante una mayor densidad de estímulos. "Si pasan muchas cosas al mismo tiempo, los niños prestarán más atención", apuntó. Esta premisa ha marcado el desarrollo de la competición desde sus primeras ediciones.

Piqué también hizo referencia al crecimiento del proyecto desde su lanzamiento. "Empezamos hace tres años y ahora disputamos encuentros con 50.000 personas", destacó, subrayando la evolución en términos de audiencia y asistencia.

La Kings League se ha consolidado como una propuesta alternativa dentro del ecosistema futbolístico, combinando deporte, entretenimiento y retransmisión digital en un formato que busca adaptarse a nuevas formas de consumo.