Amaia Montero se enfrenta las críticas y desmiente los rumores sobre la gira de LODVG

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no ha podido ser más esperado, pero también polémico. Las redes sociales han echado humo con los vídeos de los dos primeros conciertos de la gira, celebrados en el Bizkaia Arena de Barakaldo ante un total de 30.000 seguidores.

Las críticas en plataformas digitales han sido feroces, llegando a calificarse de excesivas por gran parte del público. Ante esta situación, Xabi San Martín, teclista y principal compositor de la banda, salió en defensa de su compañera en una entrevista reciente. Sin embargo, faltaba la voz más buscada: la de la propia Amaia. La cantante finalmente ha roto su silencio con un extenso y honesto comunicado en su cuenta de Instagram.

"Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días posteriores a los conciertos de Bilbao. Y así lo he hecho; por eso os escribo hoy. He desconectado con mucho éxito", comienza explicando la artista, detallando cómo ha pasado estos días alejada del teléfono móvil.

Amaia relata que fue la llamada de un amigo íntimo, preocupado por los rumores que sugerían que iba a abandonar la gira, lo que la sacó de su burbuja. Su respuesta fue un "no" rotundo, demostrando que permanecía ajena al revuelo mediático:

"Al contármelo, caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer. El ruido y las mentiras de la gente que no lo hace siguen ahí, pero no dejan de ser solo eso: ruido. Lamentablemente, no me sorprende".

A pesar de los comentarios negativos, la vocalista se queda con la energía vivida sobre el escenario: "Estoy tan orgullosa de @laorejadevangogh, tan emocionada por lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo... Ese público tan maravilloso, agradecido y entregado me hace inmensamente feliz. Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad".

Para cerrar su mensaje, Amaia lanzó una reflexión cargada de resiliencia: "Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible". La cantante ha confirmado que seguirá priorizando su salud mental y manteniéndose al margen de las críticas: "Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando".

La gira de La Oreja de Van Gogh aterrizará en Madrid el próximo 29 de mayo, protagonizando el primero de los tres conciertos programados en el Movistar Arena.