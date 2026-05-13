Chris Brown reacciona a las críticas sobre su nuevo disco: "Si no eres mi fan, no escuches mi música y ve a escuchar a Zara Larsson"

El cantante Chris Brown ha respondido públicamente a las duras críticas recibidas por su último álbum, después de que varias publicaciones especializadas lo calificaran con notas muy bajas y lo describieran en términos especialmente duros. La polémica se ha extendido a redes sociales, donde también han intervenido otras figuras del entretenimiento y se han reavivado debates sobre la credibilidad de ciertas puntuaciones musicales.

El detonante fue una reseña de la revista musical Pitchfork, que otorgó al álbum una puntuación de 1,3 sobre 10 y utilizó expresiones muy críticas para describir el proyecto. La valoración generó una fuerte reacción entre seguidores del artista, que consideraron excesivo el tono del análisis y cuestionaron la objetividad del sistema de puntuaciones.

En paralelo, diversas voces del ámbito del entretenimiento también se pronunciaron sobre la situación. Entre ellas, la comediante Loni Love criticó el enfoque de la reseña y puso en duda la forma en la que algunos medios especializados califican la música contemporánea. En redes sociales, además, varios usuarios compararon esta puntuación con otras históricas de la misma publicación, recordando casos como el de Ice Spice o la comparación con álbumes clásicos como Thriller de Michael Jackson.

En medio de este debate, Chris Brown reaccionó en su cuenta de Instagram con un mensaje directo hacia sus detractores. Aunque sin mencionar explícitamente a la publicación, el artista dejó claro su descontento con la crítica recibida y defendió la conexión con su base de seguidores. "Si no eres mi fan, no quiero que escuches mi música", afirmó en un vídeo difundido en redes.

En el mismo mensaje, el cantante lanzó una referencia a la artista sueca Zara Larsson, a quien mencionó de forma despectiva al sugerir que quienes no conecten con su trabajo "escuchen otra cosa". La alusión ha reavivado una tensión previa entre ambos artistas, después de que Larsson comentara en el pasado su decisión de bloquear al cantante en plataformas digitales.

Antes de esta reacción, el propio Chris Brown había defendido que su nuevo trabajo podría ganar reconocimiento con el tiempo y que las primeras impresiones negativas no siempre reflejan la recepción final de un álbum. Mientras tanto, la discusión en redes sigue creciendo, con opiniones divididas entre quienes respaldan al artista y quienes apoyan las críticas profesionales al disco.