El motivo por el que Freddie Mercury se negó a colaborar con Michael Jackson

La colaboración entre Freddie Mercury y Michael Jackson terminó abruptamente... por culpa de una llama. Sí, literalmente.

En 1983, dos de las mayores leyendas de la música se reunieron en el estudio con la intención de grabar varios temas juntos. Freddie Mercury, líder de Queen, se encontraba trabajando en su primer y único álbum en solitario, Mr. Bad Guy, mientras la banda se tomaba un respiro. Michael Jackson, por su parte, vivía el auge del éxito tras Thriller y se preparaba para lanzar Bad. Todo parecía alineado para una colaboración histórica... hasta que apareció Louie.

Louie era nada menos que una llama, una de las muchas mascotas exóticas de Jackson. El animal fue llevado al estudio por el propio Rey del Pop, lo que desconcertó por completo a Mercury. "Creo que la gota que colmó el vaso fue cuando Michael trajo su llama al estudio", recordó el bajista Jo Burt, quien participó en la grabación, en declaraciones al New York Post. "Freddie se sintió bastante incómodo con eso".

La anécdota fue confirmada por el mánager de Queen, Jim Beach, en el documental Freddie Mercury: The Great Pretender (2012). "Mercury me llamó y me dijo: ‘Miami, cariño, ¿puedes venir? Tienes que sacarme de aquí, estoy grabando con una llama’", relató entre risas.

El curioso incidente dio al traste con una colaboración que prometía dejar huella. Las canciones Victory, State of Shock y There Must Be More to Life Than This fueron grabadas, pero nunca se lanzaron oficialmente como duetos. State of Shock terminó siendo publicada con la voz de Mick Jagger.

Michael Jackson, fallecido en 2009 por una sobredosis de propofol, era famoso por su amor por los animales exóticos: además de Louie, tuvo un chimpancé llamado Bubbles, un elefante y hasta tigres.

Freddie Mercury, por su parte, regresó con Queen para seguir cosechando éxitos y ofreció una de las actuaciones más icónicas de la historia en el Live Aid de 1985. Falleció en 1991 a causa del SIDA, dejando un legado inmortal.