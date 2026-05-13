Carín León muda de piel y redefine su sonido en su nuevo álbum

Carín León presenta MUDA, un álbum que consolida su evolución artística y cierra una etapa creativa fundamental marcada por la simbología de la boca. Este proyecto representa un proceso de "muda de piel" donde el artista se reinventa, explorando nuevos horizontes sin abandonar sus raíces. El título juega con una doble referencia: el concepto de transformación personal y un guiño a su natal Hermosillo por su "H" muda, marcando el punto final de la narrativa iniciada en sus discos anteriores, Colmillo de Leche y Boca Chueca.

Musicalmente, el cuatro veces ganador del Latin GRAMMY® rompe etiquetas al integrar géneros como el pop, big band, ska, blues, salsa, funk y música mexicana tradicional. Bajo la producción de Edgar Barrera y Casta, Carín ofrece su trabajo más arriesgado y ecléctico hasta la fecha, utilizando el amor como eje temático. A través de 14 temas, el álbum recorre desde la devoción y la picardía hasta el dolor del despecho, destacando como foco principal "En La Misma Cama", una sofisticada fusión de blues y pop que aborda la lucha por sanar tras una ruptura.

La estética visual de MUDA refuerza este mensaje de honestidad. Por primera vez, la portada —una intervención al óleo de Alan Ortega sobre una fotografía real— muestra el rostro de Carín de frente y sin distorsiones, simbolizando la madurez de una de las voces más influyentes de la música latina. Para capturar esta esencia humana y cruda, el artista contó con la dirección creativa de Adriel Favela y el lente del legendario fotógrafo estadounidense Mike Miller, responsable de retratos icónicos en la historia del hip-hop de los noventa.

El álbum incluye colaboraciones estratégicas que rinden tributo al folclor de Sudamérica. En "Carranga", Carín se une a Juanes para fusionar cumbia y norteño con el género folclórico colombiano que da nombre al tema, aportando un toque de humor y picardía. Por otro lado, la banda venezolana Rawayana aporta la cadencia tropical en "Bingo", una salsa romántica con arreglos nostálgicos que evocan el sonido de los años noventa. Con este lanzamiento, Carín León no solo cierra un ciclo, sino que abre las puertas a una nueva era de internacionalización y libertad sonora.