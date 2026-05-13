Spotify celebra sus 20 años con una experiencia que recupera toda la memoria musical de sus usuarios

Spotify ha lanzado una nueva experiencia interactiva para conmemorar su 20 aniversario. Bajo el nombre Tus Años en Modo Fiesta, la plataforma permite a los usuarios recorrer toda su historia musical desde el día en que abrieron su cuenta, mostrando estadísticas inéditas, canciones olvidadas y playlists personalizadas construidas a partir de años de escucha acumulada.

La nueva función apareció esta semana dentro de la aplicación y rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales. La propuesta funciona como una versión ampliada del conocido Spotify Wrapped, aunque en lugar de resumir únicamente los últimos doce meses, recopila toda la actividad del usuario desde su registro en la plataforma.

Al acceder a la experiencia, los usuarios pueden descubrir la fecha exacta en la que crearon su cuenta, la primera canción que reprodujeron y el número total de temas escuchados a lo largo de los años. La herramienta también muestra cuáles han sido los artistas más reproducidos de toda la trayectoria del perfil y ofrece una playlist personalizada con las canciones más escuchadas históricamente.

La experiencia está diseñada con un formato visual e interactivo pensado para móviles, muy similar al de las historias de redes sociales. Además, incluye tarjetas preparadas para compartir directamente en Instagram, X o TikTok, algo que ha contribuido a que miles de personas publiquen capturas con sus primeras canciones o artistas más repetidos.

Para acceder, tan solo es necesario que entres en la sección de la app que la plataforma ha preparado para la ocasión. El lanzamiento coincide con un momento en el que la nostalgia digital se ha convertido en una herramienta habitual para las plataformas tecnológicas. Durante años, Spotify ha convertido Wrapped en uno de los fenómenos virales más importantes de diciembre, y ahora amplía esa fórmula apostando por una mirada más extensa sobre los hábitos de escucha de cada usuario.

La iniciativa también refleja cómo la plataforma ha terminado funcionando como una especie de archivo emocional para millones de personas. Entre canciones asociadas a etapas concretas, artistas repetidos durante años y temas prácticamente olvidados, muchos usuarios han descrito la experiencia como un recorrido inesperado por distintas épocas de su propia vida.