Por qué hay tantas canciones de IA en el Top 10 Viral de Spotify España: cómo funcionan las escuchas de bots

Las canciones hechas con IA se han convertido en uno de los asuntos más polémicos y comentados entre los fans de la música. Son muchos los artistas que se han visto afectados de forma directa por este tipo de creaciones, y miles de artistas indie están viendo reducidos sus ingresos de las plataformas de streaming debido a ellas. En las últimas horas, un tuit que capturaba el Top 10 Viral de Spotify España ha llamado la atención de muchos, ya que una buena parte de las canciones incluidas en esa lista han sido creadas con inteligencia artificial.

Muchos se han mostrado sorprendidos, ya que no conocen a nadie que escuche esas canciones, y tampoco habían oído hablar de ellas ni se habían colado en sus playlists. La explicación de estos fenómenos virales se encuentra, muy probablemente, en el uso de bots para aumentar la cantidad de escuchas de las canciones. Es un negocio sorprendentemente lucrativo, debido a su bajo coste y a la facilidad que tiene cualquier persona para ponerlo en marcha desde el ordenador de su casa.

Debido a que las plataformas como Spotify no han activado todavía medidas que limiten la publicación y el alcance de este tipo de canciones, son muchos los que están probando el sistema y acaban colándose en listas virales de este tipo, sin necesidad de que haya miles de humanos escuchando. Esto afecta negativamente al resto de artistas, ya que las políticas de Spotify reparten los beneficios a partes iguales entre el total de cuentas: cuantas más reproducciones falsas haya, menos dinero reciben las reproducciones verdaderas. ¡Y por eso es importante apoyar a los artistas que te gustan más allá de estas plataformas!

Desde Spotify nos comentan que durante la última década, Spotify ha invertido de manera significativa en la lucha contra el spam. De hecho, solo en los últimos 12 meses, un período marcado por la explosión de herramientas de IA generativa, han eliminado más de 75 millones de pistas con contenido de spam de Spotify.

Siguen implementando nuevas políticas y funciones de forma continua, y un ejemplo de ello son las funciones como SongDNA o Verified by Spotify, que buscan darle a los usuarios una mayor comprensión y transparencia sobre la música y los artistas que están descubriendo.