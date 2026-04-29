Billie Eilish y James Cameron llevan la gira Hit Me Hard and Soft a los cines en 3D

La estrella del pop Billie Eilish ha unido fuerzas con el célebre cineasta James Cameron para llevar su gira "Hit Me Hard and Soft" a la gran pantalla.

Llevada a cines por Paramount Pictures, "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" está codirigida y coproducida por la ganadora de múltiples premios Grammy, de 24 años, y el reconocido director de "Avatar" y "Titanic", de 71.

Rodada principalmente durante cuatro días en la etapa de Manchester (Inglaterra) de la gira mundial 2024-25 de la artista, la película presenta la actuación de Eilish cargada de éxitos, así como momentos más íntimos y reflexivos fuera del escenario.

Durante el estreno de la película en Londres este martes (28 de abril), Eilish explicó que Cameron tenía una "idea lista para ponerse en marcha" y se puso en contacto con su madre, Maggie Baird.

"Fue un sueño absoluto poder hacer esto con él", dijo Eilish. "Este es mi espectáculo favorito de todos los que he creado y la gira que más me ha gustado hacer. El hecho de que vaya a quedar capturado para siempre, que pueda revivirlo una y otra vez y que, además, sea en 3D para que todos los que no pudieron ver el concierto puedan vivirlo... estoy muy agradecida por ello".

Las cámaras, en ocasiones operadas por el propio Cameron, capturan a Eilish mientras se prepara para el concierto: calentando la voz, vendándose los tobillos y aplicándose el maquillaje. En los momentos más tranquilos, animada por el director, la artista se abre sobre los orígenes y las motivaciones de su estilo de actuación y su vestimenta.

"Se adentra más en su corazón, en su mente y en su alma creativa; en su relación con los fans y lo que esto significa para ellos", afirmó Cameron. "Me parece que la película es bastante conmovedora, además de que la música y el espectáculo son fantásticos", añadió.

Eilish señaló que los momentos personales tras las cámaras fueron idea de Cameron.

"Originalmente no iba a hacer eso", confesó. "Él me dijo algo como: 'La gente quiere verlo', y acepté. Ahora estoy muy, muy contenta de que eso forme parte de la película y me emociona que la gente lo vea".

La actuación en sí cobra vida gracias a 17 cámaras, según Cameron, muchas de ellas situadas entre el público captando emociones puras. El proyecto fue "técnicamente muy desafiante", explicó el director. "Ella se orienta hacia las cuatro direcciones, así que necesitábamos colocar cámaras por todas partes".

Esta es la segunda película de conciertos de Eilish, tras "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles" (2021), y sigue el éxito de las recientes películas de giras de superestrellas como Taylor Swift y Beyoncé, que lideraron la taquilla y dieron un impulso a las salas de cine.

"Creo que a la gente le gusta esa experiencia comunitaria. A los fans de Billie les gusta ir juntos. Les gusta convertirlo en una especie de misión grupal porque crea no solo un vínculo con Billie, sino un vínculo entre ellos", dijo Cameron. "Sienten que es una experiencia emocional compartida. Me sorprendería que no se pusieran a cantar".