Bad Gyal y la polémica tras posponer su concierto en Sevilla: "Tienes más cara que espalda"

Montar un concierto conlleva toda una producción de gran nivel de esas que se disfrutan mucho dentro de un recinto, pero que necesitan de un trabajo previo que esté a la altura. La seguridad, sobre todo, es un tema muy importante. No hace falta revisar el historial de tragedias durante conciertos y fiestas en nuestro país para saberlo. Así que cuando una artista cancela un concierto por cuestiones técnicas y de seguridad, es normalmente algo sensato. Más vale prevenir que curar y hacer las cosas bien. No obstante, no todos los seguidores de Bad Gyal han quedado contentos cuando la artista ha anunciado el aplazamiento de 20 días de su concierto en Sevilla. "Presumir de equipo y organización para ahora no haber cogido un puto metro y medir un escenario cutre de mierda una semana antes del show, Bad Gyal tienes MÁS CARA QUE ESPALDA".

El comunicado completo dice así: "Lamentamos comunicar el aplazamiento del concierto de Bad Gyal en Sevilla, previsto para el próximo 9 de mayo en Live Sur Stadium La Cartuja, al 29 de mayo en el mismo recinto. Tras analizar todas las opciones posibles tanto desde el punto de vista técnico como de implantación de escenario, nuestro equipo de producción ha determinado la inviabilidad de realizar el show en la fecha originalmente programada, ya que las dimensiones de la escenografía actual, las especificaciones técnicas de la puesta en escena y, especialmente, los requerimientos de carga del montaje superan las capacidades estructurales y técnicas del escenario disponible en el recinto para esa fecha.

Para la artista y todo el equipo humano detrás de esta gira, la seguridad y la excelencia en la experiencia del espectador son innegociables. Tras valorar múltiples alternativas que no comprometieran la integridad artística del espectáculo ni implicaran su cancelación, la decisión más responsable ha sido reprogramar el show al 29 de mayo en el mismo recinto, en línea con nuestro compromiso con el público, especialmente teniendo en cuenta que las entradas llevan semanas agotadas. Esta nueva fecha, una vez finalizada la gira de pabellones, nos permite adaptar la producción al formato outdoor/festivales que se estrenará para esta ocasión. Este ajuste garantiza que el montaje sea plenamente compatible con el recinto, permitiendo desplegar toda la potencia visual y técnica que el público de Bad Gyal espera y merece".

¿Son justificadas estas reacciones? En las últimas horas se ha vuelto viral un TikTok en el que se señala cómo los hoteles y las empresas de transporte no devuelven el dinero y que cancelar un evento así a una semana de distancia supone un feo. Por otro lado, tampoco es la primera vez que ocurre algo así, como cuando la banda Ghost canceló su concierto en Madrid de 2025 también por un tema de seguridad y escenografía. Nadie acaba contento en estos casos y es normal.