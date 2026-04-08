Bad Gyal explica su enfrentamiento con BB Trickz: "Es su modus operandi"

Bad Gyal está en plena promoción de su disco Mas Cara, y son muchas las declaraciones interesantes que está dando sobre la creación de la música que forma parte de este álbum. Sus fans más clásicos están aplaudiendo mucho su destreza al expresarse, y es que a la cantante se le nota más cómoda que nunca en las entrevistas que ha ido concediendo durante las últimas semanas. La que ha concedido a Grimey es una de las que se ha hecho más viral, debido a varios momentos potentes que dio en ella. Y entre todos esos momentos, el que dedicó a explicar lo ocurrido con su enfrentamiento con BB Trickz es el que ha dado más que hablar.

Por lo que ha explicado Bad Gyal, el vídeo de finales de 2024 en el que aparece enfrentándose a BB Trickz fue el culmen de una serie de pequeños ataques que Belize hizo a través de redes. Ambas se cruzaron en un festival en México, y Bad Gyal le dio el espacio para decir lo que tuviese que decirle; pero, según ha explicado, ella no dijo nada en ese momento. Poco después, BB Trickz compartió otro contenido de crítica a Bad Gyal, y entonces fue cuando la cantante decidió que la siguiente vez que se cruzasen hablaría claro con ella.

Ese momento fue el que se capturó en vídeo (según Bad Gyal, lo grabó alguien del equipo de BB Trickz) y se hizo viral, y muchos pensaron que había sido Alba la que había iniciado la bronca. Ahora, con esta explicación tan honesta, sus seguidores han comprendido mejor qué es lo que ocurrió; aunque, seguramente, ninguno de sus fans estaba verdaderamente preocupado por este asunto, ocurrido hace cerca de año y medio. ¡Ahora habrá que ver si la aludida responde de alguna manera!