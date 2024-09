Viral enfrentamiento entre Bad Gyal y Bb Trickz en una fiesta exclusiva en Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York no solo es una cita clave para la industria del lujo y la alta costura, sino también un imán para los artistas de la música urbana, quienes cada vez tienen más presencia en los eventos más exclusivos. Una de las estrellas españolas que no podía faltar este año esBad Gyal, quien ha sorprendido en los desfiles de Milán, París y ahora en la Gran Manzana.

El pasado fin de semana, Bad Gyal asistió a una de las fiestas más codiciadas de la ciudad, organizada por Highsnobiety y Marc Jacobs en The Boom Boom Room, un club icónico con vistas al río Hudson. Para la ocasión, la cantante apostó por un look audaz: microshorts blancos y un crop-top de brillantes que combinó con unas espectaculares Kiki Boots de Marc Jacobs. Pero lo que comenzó como una noche de glamour y fotos junto al skyline neoyorkino, terminó en un enfrentamiento inesperado. Durante la fiesta, Bad Gyal se cruzó con Bb Trickz, otra artista del género urbano que recientemente lanzó una canción en la que, de forma velada, arremetía contra la catalana, acusándola de no saber bailar. Al verse cara a cara, Bad Gyal no dudó en encarar a Bb Trickz con un contundente: "Lo que dices en las canciones me lo dices a la cara".

El tenso intercambio fue captado por varios asistentes, y rápidamente las imágenes del encuentro se han viralizado en redes sociales. Si bien los seguidores de ambas artistas han tomado partido, es innegable que Bad Gyal ha recibido un mayor número de apoyos. Por su parte, Bb Trickz no se ha quedado callada, ya que ha subido un vídeo a TikTok en el que vemos lanzando nuevos versos contra su rival. Es de esperar que la canción vea la luz próximamente, alimentando aún más este beef.