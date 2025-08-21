El momento en que una ola arruina la foto playera de una conocida influencer

Lo que debía ser una idílica sesión de fotos en la playa terminó convirtiéndose en un momento viral. La influencer libanesa Nadine Abdel Aziz, conocida por su estilo glamuroso y sus viajes de lujo, compartió un video en el que una ola le jugó una mala pasada mientras posaba frente al mar en Dubái.

Nadine, que acumula más dos millones de seguidores en Instagram, había salido con su esposo, el empresario italiano Fabrizio Griffo, para capturar la “foto perfecta” junto al mar. En las imágenes se la ve tumbada sobre la arena, lista para una toma artística, cuando de repente una ola más fuerte de lo esperado la sorprende y la arrastra, empapando todo el set improvisado.

Lejos de tomárselo mal, la influencer compartió el divertido momento con humor: "La ola me tiró al suelo. Estaba posando, y al instante siguiente me bañó el agua del mar", comentó Nadine entre risas en su publicación.

El clip rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios de seguidores que aplaudieron su naturalidad y espontaneidad. Muchos bromearon con que, aunque la foto artística no salió como estaba planeada, el resultado fue "todavía mejor" por lo genuino del momento.

La escena refuerza la imagen cercana de Nadine, que más allá de las sesiones de moda, portadas de revista y viajes exclusivos, demuestra que también sabe reírse de sí misma cuando la vida le juega una broma inesperada.