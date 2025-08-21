Esta turista española en Filipinas arrasa en TikTok cantando Zorra de Bad Gyal

TikTok ha vuelto a demostrar su poder viral gracias a un clip protagonizado por una usuaria española conocida como Uxu (@uxxue.g). La joven comparten imágenes en la playa, con un micrófono improvisado y altavoces, y una simple invitación: "Estás en Filipinas y te piden que cantes una canción española". La respuesta fue inmediata y contundente, con el estribillo de Zorra de Bad Gyal: "Tú eres un mierda, no vales na', y eso todas lo saben…" .

La reacción del público no se hizo esperar. El vídeo ya acumula más de 1,1 millones de visualizaciones y cerca de 200.000 me gusta. La escena, que mezcla una conexión informal con espontaneidad, generó comentarios cargados de humor y nostalgia sobre la relación histórica y cultural entre España y Filipinas. Algunos usuarios celebraron la elección: "Cómo se nota que Filipinas y España fueron un mismo país".

No faltaron, sin embargo, opiniones más conservadoras que cuestionaron la canción escogida frente a opciones clásicas como La Macarena o coplas de toda la vida. Frases como "¿Dónde está la Macarena?" o "Si es español y no canta nada de Estopa... no es de los míos" ilustran ese contraste entre modernidad y tradición.

Al margen del debate, la pieza pone en evidencia cómo un gesto sencillo —un canto en una playa— puede resonar con fuerza en redes y poner en primer plano la riqueza de las alternativas musicales españolas, tanto clásicas como urbanas. La espontaneidad de Uxu ha convertido este momento en uno de los virales más comentados del día, generando una conversación intergeneracional que, sorprendente, está siendo sana.