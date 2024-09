Los premios de la música country ignoran por completo a Beyoncé que consigue cero nominaciones para Cowboy Carter

El álbum Cowboy Carter lanzado en marzo de 2024, marcó un antes y un después en la carrera de Beyoncé, quien ya es conocida por reinventar su sonido con cada nuevo proyecto. Inspirado en las raíces del country y con una clara reivindicación de las contribuciones afroamericanas al género, este disco fue un auténtico éxito comercial y de crítica. Su sencillo Texas Hold 'Em no solo fue un hit global, sino que hizo historia al ser la primera canción de una mujer negra en alcanzar el número uno en la lista de Billboard Hot Country Songs. El álbum se posicionó en lo más alto de las listas internacionales y destacó por la colaboración de artistas como Linda Martell, pionera del country afroamericano, y nuevas voces como Shaboozey, quien sí recibió dos nominaciones en los CMA por su participación en el álbum.

Sin embargo, ahora la noticia no gira en torno al éxito arrollador de Cowboy Carter, sino la sorprendente ausencia de Beyoncé en la lista de nominados de los CMA 2024. A pesar de ser un proyecto alabado por la crítica, la superestrella quedó completamente excluida, sin siquiera una nominación a Álbum del Año o Canción del Año. Este hecho ha desatado una tormenta en redes sociales, donde los seguidores de la cantante han expresado su frustración, y han acusado a la organización de los premios de dar la espalda a una de las figuras más influyentes de la música actual.

La relación de Beyoncé con la industria del country ha sido tensa desde su actuación en los CMA de 2016 junto a The Chicks, en la que muchos fans del género no recibieron bien su presencia. En diversas entrevistas y a través de sus redes sociales, la artista ha confesado que aquella experiencia le hizo sentir "no bienvenida" en el mundo del country, lo que la inspiró a sumergirse más profundamente en el género y sus raíces históricas para crear Cowboy Carter.

El hecho de que artistas más cercanos a las tradiciones del country hayan sido los más nominados este año solo ha avivado más las críticas de un sector que acusa a la CMA de falta de apertura hacia la evolución del género. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿se trata de una simple omisión o de un rechazo sistemático hacia artistas que desafían los moldes del country?

A pesar de la controversia, Beyoncé ha mantenido el silencio sobre su exclusión, dejando que su música hable por sí misma. Lo que queda claro es que, nominación o no, Cowboy Carter ha logrado abrir un diálogo sobre quién tiene espacio en el country y cómo el género puede evolucionar para ser más inclusivo.

¿Será que el país aún no está preparado para que Beyoncé también reine el trono del country? Solo el tiempo lo dirá, pero la polémica en torno a su exclusión ha dejado huella en la música.