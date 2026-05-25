Turistas se salvan por poco cuando un rinoceronte embiste a su jeep en la India

Un dramático encuentro con la fauna salvaje en el Parque Nacional de Manas fue captado en video cuando un rinoceronte embistió agresivamente contra un jeep de safari que transportaba turistas en la cordillera de Bansbari, en Assam.

El incidente, ocurrido el 16 de mayo, tuvo lugar durante un safari rutinario cuando el rinoceronte se abalanzó repentinamente sobre el vehículo descubierto, casi levantándolo con su cuerno ante la mirada atónita de los pasajeros.

En el video, se puede ver al animal embistiendo de frente contra el vehículo antes de impactar directamente contra la parte delantera del jeep, obligando al conductor a reaccionar en cuestión de segundos. El conductor del safari aceleró rápidamente y maniobró el vehículo para alejarlo del peligro, ayudando a todos los pasajeros a escapar ilesos.

Las autoridades no han reportado víctimas mortales y los turistas fueron evacuados de la zona tras el tenso encuentro.

El Parque Nacional de Manas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ubicado en Assam, en la frontera entre India y Bután, es conocido por su rica biodiversidad y alberga rinocerontes indios de un cuerno, elefantes, tigres y búfalos salvajes. Los expertos en vida silvestre suelen aconsejar a los turistas que guarden silencio y eviten movimientos bruscos durante los safaris, ya que los animales salvajes pueden reaccionar de forma impredecible cuando se sienten amenazados o perturbados.