Entrevista a Nil Moliner: "Entiendo que lo que me estaba pasando es que estaba echando mucho de menos a mi público"

Nil Moliner ha regresado con NEXO, su cuarto álbum de estudio, un esperado trabajo que nace tras un parón que dejó al artista sin aliento y que se presenta como su viaje musical más maduro, experimental y emocional.

Al artista catalán un parón de año y medio alejado de los escenarios le dejó, en sus propias palabras, "sin aliento". Sin embargo, la magia regresó al volver a pisar las tablas y sentir de nuevo esa conexión con su público.

Aunque el álbum completo ve la luz ahora, el camino comenzó a dibujarse hace un año con "Tu cuerpo en braille" que ya se ha convertido en una de sus grandes canciones siendo disco de oro y superando los 20 millones en plataformas de Streaming.

Recientemente pude juntarme con Nil en las oficinas de Warner Music en Madrid para charlar sobre este disco, sobre el proceso de composición de Nexo, su etapa viviendo en Madrid, su colaboración con Dollar Selmouni, los productores del disco, las potentes canciones sobre la amistad que esconde y hasta Eurovisión entre otros temas.

'Nexo' empieza con la frase: "He cruzado caminos que no evitaron batallas". ¿Cuáles han sido esos caminos que has cruzado desde que en 2023 salió 'Lugar paraíso' hasta este 'Nexo' de 2026?

Nil Moliner: ¿Qué batallas? Pues mira, hay una batalla que creo que es la protagonista de este disco, que es que en 2023 yo, por mucho que saqué Lugar paraíso, paro de hacer conciertos y paro un año y medio. Entonces, cuando llevaba solo tres meses, me doy cuenta de que igual un año y medio era mucho, que parar tanto tiempo no era necesario. Me encuentro en una situación muy desagradable: estoy perdido, no me encuentro, y decido irme a vivir a Madrid a que me sucedan cosas.

Y todo es muy curioso, porque todo pasa cuando de repente llega el 20 de abril del 2024 y me subo al Palau Sant Jordi para empezar la gira. Ahí se me quitan todos los males y entiendo que lo que me está pasando es que estaba echando mucho de menos a todo mi público, estaba echando de menos el directo. Y ahí empiezo a escribir Nexo. Así que, justamente, la primera frase del disco, que es "He cruzado caminos que no evitaron batallas", son esas batallas de las que hablo del 2023 y principios del 2024.

Por lo tanto, intuyo que ese nexo es tu nexo con tu público.

Nil Moliner: Exactamente. Yo creo que es una canción que ha ido viviendo muchos procesos, y el último proceso fue cuando la toqué en el Movistar Arena, en el Palau Sant Jordi, en el Navarra Arena este diciembre, cuando agarró un sentido increíble, que es: "Aparece sin avisar y ahora todo está en llamas", refiriéndome a mi público. Y fue maravilloso, así que esa canción ya tiene como un protagonista, que es la gente que me sigue.

¿Dirías que la música o la conexión con el público es una especie de droga, o que hay algo muy fuerte? ¿Es donde más sientes tú esa conexión con el público, más que escribiendo una canción en tu casa que luego escuchen millones en Spotify?

Nil Moliner: Absolutamente. Yo siempre digo, y voy a decir, que yo me dedico a la música por ese momento del directo, por esa conexión. Y creo que ahí es donde también se resume muy bien Nexo. Al final, yo soy el nexo entre una canción y mi público; soy un nexo entre una canción y una emoción. Y eso es muy bonito: entender que es un canal por donde pasa una canción que al final va a emocionar a alguien, ¿no? Es maravilloso. Siempre digo que me dedico a la música por ese momento, ese ritual que es el cantar delante de tanta gente que te sigue. Es maravilloso.

¿Este disco es más rockero y supone una vuelta al pop rock y a las guitarras de Pereza, Fito o El Canto del Loco con las que creciste?

Nil Moliner: Bueno, al final estaba en el estudio jugando, porque parto de esa sensación de jugar y emocionarme sin ninguna premisa previa. Y de repente, en el estudio, pues estábamos con los productores y de repente estábamos subiendo más la distorsión de las guitarras, era todo más guitarrero, ¿no? Y es algo que me volvía a mi principios, me volvía al Nil adolescente escuchando El Canto del Loco, y eso es maravilloso. Y es algo con lo que he experimentado en la creación de este disco y ha sido maravilloso, me lo he pasado muy bien conmemorando mis principios.

Pero yo encuentro en tu música también mucho de ese stomp, clap, hey! del folk en inglés de artistas como Mumford & Sons o The Lumineers.

Nil Moliner: Sí, yo tengo un grupo que también es mucha influencia en este disco, que se llama Needtobreathe, que son increíbles. Son un folk rollo Mumford & Sons, que lo recomiendo mucho; a nivel musical me encanta y tiene mucha influencia de Mumford & Sons. Yo antes tenía una banda en la que cantábamos en catalán y nos decían que éramos los Mumford & Sons catalanes, sí que es verdad. En todos los discos hay alguna canción que te puede recordar a esa esencia más Mumford & Sons, y justamente en el disco de Nexo hay una canción que se llama 'Vive lento y ama bien', que es la única canción que tengo mía tatuada en mi piel, que justamente es la que nos va a recordar seguramente al sonido más Mumford & Sons.

Un disco en parte compuesto en la montaña, en colaboración con tus inseparables Manu y Roger de Medusa Estudio. He visto vídeos en YouTube sobre el proceso.

Nil Moliner: ¡Qué guay, mira! Esto fue una cosa que, componiendo con Garabato —gran amigo mío y productor de Quevedo, que hemos trabajado también mucho juntos—, me dijo una vez que él lo hacía: que era grabarse mientras estaba componiendo. Y lo hice. Me compré una cámara y cada vez que entraba en el estudio le daba al rec. Y entonces podemos ver estas piezas tan guapas, como la que es de 'Tu cuerpo en braille', que es desde que sale la primera chispa de idea, que es una guitarra que mi productor Ruiz lo que hace es que la acelera y empieza el viaje de 'Tu cuerpo en braille'. Es maravilloso ver cómo de un riff de guitarra que yo tenía grabado, y que seguramente se hubiera abandonado, sale esta canción que tantos regalos y tanta suerte ha dado.

¿Lo haces por tener un documento gráfico tú, no?

Nil Moliner: Más que nada es un ejercicio que no había hecho nunca y mi gusta mucho ver cómo trabajo desde el punto de vista del espectador. Y es algo también muy interesante para regalarle a mi público también, porque yo, de los artistas que sigo, me encantaría ver sus sesiones de composición, cómo es o cómo surgió equis canción que me encanta. Así que también es algo para la gente que me sigue que me gusta mucho pues colgarlo, ¿no?

No es solo Manu y Roger, sino creo que Liam y Jota también; has colaborado con ellos. ¿Cómo surgió la amistad y cómo ha sido ese trabajar con ellos?

Nil Moliner: Pues mira, como te contaba al principio, me vengo a vivir a Madrid por ver si hay algo que me remueve por dentro. Y conozco a Jota y conozco a Liam; los conozco en una sesión de composición y al momento nos damos cuenta de que tenemos los mismos códigos, la misma manera de pensar y la misma manera de entender la música. Y nos juntamos más allá de ese día; nos empezamos a juntar muchísimo de una manera muy natural y muy espontánea, y empezamos a hacer música, mucha música. Con Liam hicimos muchísimas canciones; durante dos años hemos estado escribiendo mucho, junto también con Jota. Y ha sido increíble porque yo no lo había hecho muy a menudo, no había hecho ese ejercicio de escribir para mí con mucha gente.

Así que con Liam y con Jota hicimos un equipo maravilloso. Después también con Nico y Pablo, que son Los Mapaches, que son dos productores colombianos, hemos hecho también mucho equipo. Y obviamente con Manu y Roger; pero he trabajado con mucha gente también: con Garabato, como te decía, también me he sentado con otros productores a escribir, pero principalmente el disco está hecho por Manu, Roger, Liam, Jota, Pablo y Nico.

Hay mucho rock, pero hay una latina, 'Ya no estoy triste', con Dollar Selmouni, a quien entrevisté recientemente y cuyo disco sale el mismo día. ¿Qué te parece como artista y qué aporta a la canción?

Nil Moliner: Dollar es absolutamente de los artistas que conozco con una vibra más auténtica y con un arte tan en las venas. Tuvimos la suerte de conocernos hace muchos años, mantuvimos la amistad y quién diría que haríamos una canción juntos, ¿no? Porque somos dos mundos creativos auténticamente distintos. Pero yo creo que es la magia de la música, que puede unir dos mundos musicales distintos.

Y el nexo con Dollar, que es 'Ya no estoy triste', es brutal, porque creo que es una canción que une muy bien mi mundo y el suyo, y es maravilloso. Aparte de que me lo quiero con locura, que es un amigo increíble y es el mejor. Bueno, mira, si te puedo decir una cosa de Dollar, es la persona con la que probablemente más te vas a reír durante el rato que pases con él, porque tiene salidas para todo y es que es brutal.

Entonces habrá fans tuyos de música pop rock que a lo mejor entren a escuchar a Dollar y entren en lo urbano un poco por esta colaboración, y a lo mejor hay fans de lo más reguetonero y urbano de Dollar que acaban entrando un poco en tu mundo. Ese nexo también tiene vasos comunicantes.

Nil Moliner: Absolutamente, y yo soy bienvenido a estas cosas. Pero el corazón de la colaboración está en que yo, cuando escuchaba 'Ya no estoy triste', escuchaba su voz. Así que fue algo muy orgánico y algo de lo que estoy muy, muy contento, porque es que no paro de escuchar su trozo de la canción, que me encanta.

Hay que hablar de dos canciones que para mí también tienen un nexo entre ellas, que hablan de la amistad y de las dos caras de la moneda de la amistad: con 'Álex' y con 'Tenerte cerca'.

Nil Moliner: Cuando estábamos armando el setlist del disco —el tracklist, perdón, del disco— fue como: "¿Qué hacemos?". Había muchas canciones. Y al final, 'Tenerte cerca', como dices tú, sale de esa sensación de ganas de comerte el mundo con tus amigos y amigas, que a mí es algo que me pasa de forma muy recurrente. Yo soy muy de estar con mis amigos y amigas, de hacer planes y de pasarlo bien.

Y después está la otra cara de la moneda de la amistad, que es, como dices, la pérdida de alguien que está en tu vida, que está en tu imaginario y de repente ya no está. Entonces, esa canción fue un ejercicio ya no solo por Álex, que es como se llama la canción, sino por toda la gente que he perdido en mi vida; es como un grito al cielo, a donde sea, para que llegue, si es que tiene que llegar a algún sitio.

Vamos, usas el nombre de la persona que perdiste, pero estás pensando también un poco en todos los que has perdido.

Nil Moliner: Exacto. De hecho, de 'Álex' también hay una sesión de composición de cómo nace, que si no está subida, la vamos a colgar en nada, que es algo muy, muy bonito. Porque de repente estamos en una especie de situación con una energía muy concreta y yo pienso en eso, se lo comunico a mis productores y empezamos ese viaje. Ese viaje se llama 'Álex', pero también tiene el nombre de mucha gente que he perdido.

Inevitable preguntar: se ha celebrado Eurovisión, donde en otros años tú has participado como compositor dos veces y además te has posicionado del lado correcto en el tema de Palestina. ¿Te parece bien que España no haya participado?

Nil Moliner: De hecho, me parece increíble, la mejor decisión. Encima, cuando se estaba emitiendo Eurovisión, pusieron como un escrito de "ahora está pasando esto", pero me parece brutal y lo apoyo al máximo. Sí que es verdad que me asusté un poco, porque sí que se hizo lo del Benidorm, que se sigue haciendo. Entonces yo pensaba: "Pero si me dijeron a mí que no se hace Eurovisión, pero se hace lo del Benidorm...". Así que, bueno, al final es guay, pero el no ir a Eurovisión era algo esencial, y es increíble poder hacer estas acciones para manifestarse.

Para presentarlo, ¿qué conciertos tienes? ¿Hay festivales, hay gira?

Nil Moliner: Hay las dos cosas. Pues mira, empezamos la gira ya hace una semana o dos. Hacemos gira de festivales todo este año 2026, todo este verano gira de festivales, y después de esta gira de festivales vamos a anunciar más fechas. Así que estoy muy feliz de poder tener esto, las etapas de ahora: centrarme en el verano, en pasarlo bien, en tocar las canciones y llevar Nexo a todos los sitios, y después ya vamos a anunciar más cosas.