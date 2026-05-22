Dollar Selmouni presenta su nuevo disco Pa$o a Paso: "Buscábamos que la peña note que son ritmos alegres y que la canción no pare en ningún momento"

Cinco años después de su último álbum, Dollar Selmouni vuelve con PA$O A PA$O, un disco donde la calle, los ritmos latinos y la evolución conviven sin pedir permiso. Se trata de un trabajo que nace desde la madurez y la necesidad de explorar nuevos sonidos, llevando al artista hacia una nueva etapa marcada por los directos y el contacto con su público. Aprovechando este lanzamiento, recientemente pudimos charlar con él (puedes ver aquí la entrevista completa) y nos contó muchos detalles de la creación e inspiración detrás del disco.

"El disco viene a raíz, un poco, de la experiencia de haber hecho los anteriores álbumes, de haber tocado en directo y de haber sentido lo que sentimos los que trabajamos en este proyecto", nos explica el propio Dollar sobre este proceso de cambio. "Sentíamos que todo estaba muy bien, muy bonito, pero pensábamos que a la hora de hacer otro disco habría que levantarlo, ¿sabes?".

Esta evolución se traduce en una apuesta clara por la energía y la vitalidad en cada una de las composiciones, transformando la melancolía que caracterizaba sus trabajos previos en algo mucho más luminoso. El artista lo tiene claro: "Aunque fueran baladas, queríamos que tuvieran ritmos bailables, alegres y marchosos. El intentar que, aunque estemos hablando de que se ha muerto Pepe, hablemos de ello con alegría".

Portada del disco Paso a Paso de Dollar Selmouni | Dollar Sellmouni

PA$O A PA$O juega en otro terreno distinto al que conocíamos hasta el momento, respirando ritmos latinos por todos lados. El mambo, la cumbia y la electrónica cálida conviven de forma natural con el ADN callejero y la inconfundible voz rota, profunda y emocional del artista.Esta fusión cultural y sonora no es casual, sino el resultado de una búsqueda personal y de la influencia de su entorno más cercano. "Yo creo que nace más de experimentar y ver que también me gusta esa música", confiesa el cantante.

"Cuando uno experimenta y escucha música, siente que también podría encajar haciendo algo así. Además, tengo que agradecer a mis compañeros. Sobre todo cuando las canciones son más latinas, toda la culpa la tiene mi compadre Lucas, que es latino; él me lleva un poco a sus raíces y así es todo un poco más fácil".

De esta manera, Dollar Selmouni se aleja de algunos de los códigos más previsibles de la escena para construir un sonido mucho más libre, animado y conectado con el buen momento personal y artístico que atraviesa. Ha sido un desarrollo minucioso, cocinado "un poquito más lento, pero sin perder la esencia"."Yo pienso que lo primero que sale de dentro y lo primero que se escupe es lo real, lo que tenía que salir", afirma con seguridad sobre su proceso de composición. "Sigo manteniendo ese tipo de esencia, ya te digo, y cuando hemos hecho el disco hemos intentado conservar eso, pero con un poco más de cautela, sabiendo qué es lo que queríamos. Buscábamos que todos los ritmos estuvieran arriba".

Nueve canciones completan este nuevo trabajo, nueve hits en los que han participado productores de la talla de Lucas Otero, Blasfem y Kvinz. A los singles SALVAJE, AYNO, BORRACHA y JARDÍN, se le suman DIABLA, RUNRÚN, BÁILALO y CALLE, este último junto a las leyendas del rap SFDK, bajo la producción de Acción Sánchez. Este cruce generacional, que ya se perfila como un hito histórico, se ha materializado en un videoclip producido por AfterliVe films que continúa con la narrativa visual de sus anteriores lanzamientos.

Son canciones marcadamente pegadizas y fiesteras, concebidas desde el primer momento para romper la barrera del estudio y desatar la locura colectiva sobre el escenario. "Eso es lo que queríamos. Buscábamos que la peña note que son ritmos alegres, ritmos vivos; que la canción no pare en ningún momento. Son ritmos que te llenan", asegura el artista pensando ya en la gira.

Más que un simple regreso al formato LP, PA$O A PA$O es la muestra de una transformación artística ambiciosa pero fácil de sentir. Un proyecto donde Dollar demuestra que reinventarse no significa dejar atrás quién eres, sino aprender a contarlo de otra manera.

Tras su paso por festivales como Viña Rock, Rocanrola o Extremúsika, Dollar seguirá presentando el álbum en algunos de los escenarios más importantes del país, incluyendo Big Sound Valencia, Bombastic Asturias y Sonorama Ribera, donde regresará dos años después de una de las actuaciones más recordadas de su trayectoria.