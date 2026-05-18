Entrevista a Dollar Selmouni: "Prefiero no usar autotune y ser un Frank Sinatra de la época"

PA$O A PASO el tercer álbum de estudio de Dollar Selmouni llegá tras más de cinco años sin lanzar un LP. Un disco que el rapero mallorquín ha ido presentando con los singles Salvaje, Ayno, Borracha y El Jardín, ultimo single producido por KVINZ - quien ha estado también a los mandos de la producción de algunos de sus temas más conocidos como "Amantes de la Noche" o "Bandolero" -

Al igual que ocurría en los anteriores lanzamientos, el videoclip JARDÍN, nos presenta de nuevo una pieza visual a pantalla partida donde se muestran dos escenarios: en un lado, el artista disfrutando y bailando y, en el otro, una imagen boscosa de un jardín de plantas de marihuana, que nos lleva visualmente a ese "jardín misterioso" que encuentra Dollar Selmouni en su canción.

Además del disco el cantante anunciaba una gira de salas de presentación en 2027. Las primeras ciudades confirmadas son Valencia (15 enero) y Alicante (20 de marzo). Con esta gira, Dollar Selmouni vuelve al formato sala para ofrecer un directo más cercano con su público, donde su voz sin artificios y su capacidad interpretativa toman el protagonismo. Un show pensado para vivir el disco desde dentro, donde convivirán los nuevos sonidos del álbum con la esencia de los temas que han definido su trayectoria y que se han convertido en indispensables para sus seguidores.

Paralelamente a este anuncio, en verano, el artista llevará su directo a algunos de los festivales más destacados del circuito nacional. La gira arrancará en mayo con actuaciones en Viña Rock, Rocanrola y Extremúsika, y continuará posteriormente por algunos de los festivales más importantes a nivel nacional como Big Sound Valencia, Bombastic Asturias o Sonorama Ribera.

Recientemente tuve la suerte de poder charlar con Dollar Selmouni en las oficinas de Altafonte. El rapero nos contó todo sobre este nuevo disco, la inspiración de las canciones, el proceso de composición, el autotune, su adolescencia, el racismo y muchos otros temas.

'Paso a paso' es el tercer disco de tu carrera, después de cinco años sin un álbum largo. ¿Cómo ha cambiado Dollar Selmouni en este tiempo y cómo ha sido el proceso de creación de este trabajo?

Dollar: El disco Paso a paso viene a raíz, un poco, de la experiencia de haber hecho los anteriores álbumes, de haber tocado en directo y de haber sentido lo que sentimos los que trabajamos en este proyecto. Sentir la vibración de la gente, lo que nos transmitía el público... Sentíamos que todo estaba muy bien, muy bonito, pero pensábamos que a la hora de hacer otro disco habría que levantarlo, ¿sabes? Que, aunque fueran baladas, tuvieran ritmos bailables, alegres y marchosos. Y eso ha cambiado un poco: el intentar que, aunque estemos hablando de que se ha muerto Pepe, hablemos de ello con alegría.

Es un disco en el que se notan clarísimamente las influencias latinas, algo que ya venías dejando ver. ¿De dónde nace esa conexión tuya con lo latino y cómo lo integras en tu identidad?

Dollar: Yo creo que nace más de experimentar; de experimentar y ver que también me gusta esa música. Cuando uno experimenta y escucha música, siente que también podría encajar haciendo algo así. Además, tengo que agradecer a mis compañeros. Sobre todo cuando las canciones son más latinas, toda la culpa la tiene mi compadre Lucas, que es latino; él me lleva un poco a sus raíces y así es todo un poco más fácil.

¿Cuál ha sido el proceso de composición de las canciones?

Dollar: Un poquito más lento, pero sin perder la esencia. Yo pienso que lo primero que sale de dentro y lo primero que se escupe es lo real, lo que tenía que salir. Sigo manteniendo ese tipo de esencia, ya te digo, y cuando hemos hecho el disco hemos intentado conservar eso, pero con un poco más de cautela, sabiendo qué es lo que queríamos. Buscábamos que todos los ritmos estuvieran arriba.

Muy pegadizas, muy fiesteras. ¿Eso se va a ver reflejado en el directo?

Dollar: Sí, ya te digo. Eso es lo que queríamos y, si me dices que lo has notado, es de agradecer. Buscábamos que la peña note que son ritmos alegres, ritmos vivos; que la canción no pare en ningún momento. Son ritmos que te llenan. Aunque estemos hablando de que se ha muerto Pepe, queremos que se haga con alegría.

Tienes una voz muy particular que no usa autotune. ¿Cómo has llegado a esa personalidad en tu voz y a no querer utilizarlo?

Dollar: Vengo de haber escuchado y de haber sentido más con una voz que es natural. Hoy en día el oído ya ni conoce el fallo; estamos en un punto en el que prácticamente no sabemos nada. Incluso con la IA, hay canciones generadas por inteligencia artificial que superan millones y millones de reproducciones. Hay artistas que realmente son más un producto hecho por un productor, ¿sabes? Bueno, los que hagan música me entenderán: hoy en día tiene más valor el productor que está haciendo la música que el propio artista que canta en ese momento. Todo está muy procesado y los productores se merecen más nombre del que tienen por cómo es la música actual.

Yo pienso que el arte es una voz, el sonido de una garganta. No digo que el autotune sea malo; es una herramienta musical que utilizan muchos compañeros e incluso nosotros la hemos llegado a usar en alguna ocasión. Es una herramienta que puede utilizar todo el mundo, pero yo prefiero no usarla y ser un Frank Sinatra de la época. Ya que la gente está pagando una entrada y se está dejando un sueldo para ir a verte, qué menos que dejarme la garganta ahí; que la gente sepa que sigue habiendo artistas que no llevan filtros y que nos dejamos la voz.

Que yo tenga ese estilo viene de mamar música desde siempre. Como he dicho antes, nosotros pasamos de estar escuchando a 50 Cent a Andy y Lucas en un momento, y de Andy y Lucas a Michael Jackson; así vamos rotando. Escucho todo tipo de música y personalmente no me encasillo con nada.

Hace dos o tres años te mudaste a Madrid para vivir de la música. ¿Es fácil lograrlo? ¿Qué significa para ti ahora mismo la palabra éxito?

Dollar: Tener para pagar el piso. El éxito es tener para pagar el piso y tener para comer; ese es para mí el éxito. Venir a Madrid ha sido un cambio muy radical porque he dejado atrás a toda mi familia y a mi gente. Yo soy un chico muy familiar. El dinero que me dio la música, lo primero que hice con él fue invertirme en mi padre; no me fui a vivir a otro lado. Siempre he sido un chico familiar y amigo de sus amigos. De los de salir al portal de casa y tener a treinta niños en la puerta.

Ahora he cambiado eso; he cambiado el no tener al grupo, el no estar con todos tus amigos y con toda tu gente que te arropa las veinticuatro horas, los siete días de la semana. Venir a Madrid ha sido venir aquí a luchar por un sueño, por la música, que es lo que la gente me ha dado a entender que puedo aspirar a lograr. Y aquí estamos, la verdad es que muy contentos.

Tienes una historia que es muy potente y es imposible separar tu trayectoria personal de tu música: naciste en la cárcel de Soto del Real, de madre gitana y padre argelino, con una adolescencia rebelde y complicada. ¿Cómo influyó todo esto en tus canciones?

Dollar: Siempre que hemos querido hablar de la calle o transmitir cosas de ella, lo hemos hecho procurando evitar el lenguaje soez; intentando hablar bonito, expresándonos de otra manera. Lo malo ya lo sabe todo el mundo. Al final estamos haciendo arte. Yo siempre he visto que hablar mal en la música era algo muy pesado, y además tengo familia y hermanas pequeñas. No te niego que ahora, cuando veo cómo está el panorama, digo: "Joder, tendría que tirar de barra aquí y dar caña". Pero prefiero mantenerme al margen. Cada vez estamos madurando más y prefiero dar el ejemplo de que hay gente que lo ha entendido. Nosotros hemos sido unos macabros y unos salvajes, pero siempre hemos intentado hablar bien de la calle, no mancharla de esa manera.

Te llamas Dollar como nombre artístico, pero no estás todo el día presumiendo en tus letras ni "haciéndote el guay" como muchos raperos que sólo hablan de chicas, coches y oro.

Dollar: No, si las cadenas que llevo son herencia de mi padre (risas). Los anillos son de mi padre y los llevo por eso. A veces me los quiero quitar, porque la gente habla de cadenas y tal, pero los años cambian. Yo no lo llevo para fardar. Cuando he llevado oro en mi vida nunca ha sido por presumir, sino porque me he criado viendo fotos de mi padre de joven cargado de oro; ellos han sido así. Por eso lo veo como algo de mi sangre. No lo veo como un juego de fardar, porque ya sabes que hay gente que lleva una cadena y luego no tiene ni para comer. Intento mantener los pies en la tierra y acordarme del porqué de todo. Ahora, por ejemplo, podríamos ir en un cochazo y voy con un Hyundai i10; camino despacio.

¿Sientes que todavía en España hay mucho racismo? Especialmente con el auge de la ultraderecha; un racismo tanto contra la gente de color como contra la comunidad gitana o musulmana.

Dollar: Desgraciadamente, sí. A ver, el otro día jugó España y mira lo que pasó. Ya está, sólo con eso se ve. No lo comparto, ni lo veo bien, ni lo comparto para nada.

¿Crees que la música puede ser una vía para combatir este tipo de desigualdades?

Dollar: Sí, la verdad es que sí. A mí con estos temas se me parte el corazón, porque la música me sacó de lo malo a mí y a mucha gente. Me duele ver que haya personas que utilicen la música o el deporte para manchar. Pienso que, al igual que el deporte, la música es un refugio o un hobby para salir de lo malo, y no hay por qué meter cosas negativas donde no debería haber nada de eso. Yo soy un salvaje y ojalá supiera expresarme de una manera que me entendiera todo el mundo, pero prefiero hacerlo a mi manera y decir que no entiendo ese rollo y no lo comparto en absoluto. Lo que sí comparto y defiendo es la libertad de expresión, que quede claro: siempre voy a apoyar que si alguien tiene algo que decir, lo diga y no se lo calle.

¿Cómo ha surgido toda esta estética tan cuidada que le estáis dando al disco?

Dollar: Pues se lo debo todo a mi pareja, Raquel Tapias, porque ella ya es una artista en sí misma; trabaja en lo suyo y es artista en la pintura. Tenerla a mi lado es un regalo porque ella se ha encargado de realizar todos los diseños. Estamos juntos en casa, me pregunta cómo lo quiero, cómo lo enfocamos... Entre ella y el equipo lo sacan adelante. Gracias a Dios, tengo que tocar madera para que esto no cambie nunca.

¿Qué planes tienes para presentar el álbum y cómo llevas el estar en tantos festivales?

Dollar: La verdad es que tengo que agradecer principalmente a mi oficina. Desde que estoy con ellos, al llevar a todo tipo de artistas, por ejemplo de indie rock, tienes más posibilidades de que te metan en algún sitio y poder demostrar tu música. Pero, aparte de eso, como nosotros somos tan versátiles, a mí me escucha público de todo tipo: no hablamos sólo de la gente que escucha música urbana, sino también de personas que escuchan indie o rock. Tengo que agradecerlo porque yo siempre digo que escucho de todo, y en mi música siempre hay pinceladas de cada género, lo que hace que enganche a todo tipo de público.

Ya nos dimos cuenta en el Sonorama, que son escenarios más indie, donde artistas de todo tipo van a defender su música. Ver que el público, que quizás no está tan acostumbrado a la música urbana, te arropa y no te deja solo... Eso te da ganas de vivir. Es ir a sitios donde sólo tocan músicos, porque cuando presentábamos el show el año pasado, iba yo con mi compañero Kevin, que es DJ, y estaba yo solo en el escenario. No había una batería, un saxofonista o un arreglista; estaba Dollar con su DJ detrás. Ver que la gente me arropó de esa manera y no me dejó solo es algo que tengo que agradecer muchísimo.