Shakira gana su batalla definitiva contra Hacienda y recuperará 60 millones de euros: "Durante casi una década se me ha tratado como culpable"

Shakira ha vuelto a hacer historia, y no en los escenarios con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, sino al vencer la larga batalla judicial contra Hacienda que mantiene desde hace ocho años. Tras la victoria no ha dudado en romper su silencio con un comunicado rotundo: "durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

Tras sentarse en el banquillo acusada de un delito fiscal contra la Agencia Tributaria y llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en noviembre de 2023 reconociendo que cometió seis delitos de fraude fiscal entre 2012 y 2014 y evitando así la celebración del juicio (que podría conllevar una condena a prisión) abonando una cantidad cercana a los 25 millones de euros -sumando la cantidad defraudada, los intereses y las penalizaciones-, la Justicia ha dado la razón a la cantante colombiana, que nunca dejó de mantener su inocencia.

La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia en la que ha anulado íntegramente las liquidaciones tributarias y sanciones que la Agencia Tributaria le impuso por el ejercicio fiscal de 2011 al apreciar que no se ha podido demostrar que Shakira fuese residente fiscal en España -es decir, que hubiese pasado más de 183 días en nuestro país- ese año, en el que su defensa argumentó que en 2011 se encontraba de gira mundial, realizando 120 conciertos en 37 países distintos.

El fallo del tribunal, que da una victoria rotunda a la artista, ratifica textualmente, que "esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días" y que, por tanto, "es obvio" que "las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho".

De igual forma, la Audiencia Nacional desacredita y no da lugar a las llamadas "ausencias esporádicas" que la Agencia Tributaria quería utilizar en contra de Shakira, apuntando que el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos "radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica".

La sentencia, demoledora con Hacienda, también obliga a devolver a Shakira, con los intereses correspondientes y el reembolso de los altísimos costes en los que la colombiana ha incurrido en estos ocho años de proceso judicial, los 60 millones de euros que le retuvieron "de forma indebida" precisamente al capital de trabajo de aquella gira mundial de 2011.

El abogado que ha defendido a la cantante, José Luis Prada, Socio Director de Prada Tax Advisors, afirma sobre la decisión de la Audiencia Nacional: "Esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa. Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse. Por eso, supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley".

Aquí tienes el comunicado completo de Shakira

"Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria".