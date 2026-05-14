La gira mundial de K-Pop Demon Hunters: ¿cómo será y qué países podría visitar?

El fenómeno de K-Pop Demon Hunters sigue generando movimiento un año después de su estreno, y ahora con una novedad que ya fue rumoreada por las artistas implicadas hace unos meses: se ha confirmado la gira mundial de K-Pop Demon Hunters, pero la mayoría de los que han escuchado la noticia no acaban de comprender cómo podría hacerse una gira a partir de una película con personajes animados. Estos son los posibles planes con los que podría llevarse a cabo el tour.

El cast musical original

Es posible que se haya llegado a un acuerdo con todos los artistas intérpretes de la película para realizar una gira mundial conjunta, en la que los cantantes actúen en directo y, mientras tanto, se ponga en marcha una escenografía inspirada en los distintos momentos clave de la película. Las propias artistas lanzaron algún teaser sobre esta posibilidad hace meses, y ahora mismo es el resultado más viable para la gira que está por venir.

A lo Hatsune Miku

Si realmente quisiesen enfocar los conciertos al público infantil, sería posible que la compañía desarrolladora detrás de este tour aplicase la tecnología de los conciertos de vocaloid para crear hologramas de los personajes y hacer un concierto 100% digital. Más que un concierto, podría considerarse un espectáculo audiovisual.

¿Por dónde pasará?

Dada la relevancia internacional de la película, no cabe duda de que la gira pasará con detenimiento por EE.UU. y el este de Asia; lo que está todavía más en duda es que recorra Latinoamérica y Europa. Tal vez se añadan unas cuantas fechas en cada una de estas dos partes del mundo, pero dependerá mucho de cuál sea el tipo de gira que se haga finalmente, y de la tecnología y los espacios disponibles en cada país. ¡Habrá que seguir pendientes de las novedades al respecto!