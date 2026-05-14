"Nos hemos traído de casa las latas de atún": la influencer que se ha hecho viral por su actitud al desayunar en un bar

Lo de compartir toda tu vida por redes puede llevar a situaciones surrealistas y que, aun así, decidas compartirlas. Es el caso de esta tiktoker, que ha decidido subir a redes sociales sus quejas a la hora de pedir desayuno en un establecimiento. No nos metemos aquí en si se tiene alguna alergia alimentaria o necesidades especiales, en cuyo caso es normal tener peticiones especiales. El mundo está lleno de celíacos, diabéticos, intolerantes a la lactosa y otras bestias. Pero, desde luego, este parece uno de esos casos en los que quizá habría sido mejor haberse quedarse en casa y, sobre todo, mejor no haberle dado al botón de publicar.

"La odisea de pedir hoy el desayuno ha sido: primero le he dicho que me mostrase el paquete de leche de almendras que utiliza. Estaba llena de mierda, llena de emulsionantes, lecitinas de canola, en fin, descartado. Así que no me he podido pedir un café. Me he pedido un té de limón y jengibre que en la carta ponía endulzado con panela, obviamente sin panela". Por lo que encontramos buscando, la lecitina de canola o colza "se utiliza en la industria alimentaria como emulgente natural, estabilizador y antiaglomerante". Por su parte, la panela se plantea como una alternativa al azúcar que "a efectos nutricionales, es igual que el azúcar blanco o moreno". Vamos, que no hay ninguna mejora clara más allá del postureo.

"Luego le he preguntado que si los huevos los hacía con mantequilla o con aceite de girasol o con aceite de oliva. Me ha dicho que con mantequilla y con aceite de girasol. Le he dicho que así que no, que no podía tomar ni mantequilla ni aceite de girasol y que si no tenía aceite de oliva pues que me los hiciese con agua. ¿Qué más? Menos mal que nos hemos traído de casa las latas de atún para desayunar y sal". Tras todo esto, los comentarios se han llenado de reacciones indicando que igual era mejor, efectivamente, prepararse lo que quisiera en su casa, dada la gran cantidad de exigencias que tiene. Unas exigencias que vienen, además, de una persona que publica numerosa publicidad de suplementos alimenticios, que cada vez son más criticados por los profesionales de la nutrición.