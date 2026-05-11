El surrealista momento del streamer MarioTaxi con Ester Expósito y Mbappé en pleno directo por Madrid

Las retransmisiones en directo suelen dejar momentos imprevisibles, pero pocas veces uno tan extraño como el que vivió MarioTaxi por las calles de Madrid. El creador de contenido se encontró por sorpresa con Kylian Mbappé y Ester Expósito dentro de un coche y terminó manteniendo una conversación improvisada en mitad del tráfico.

Todo ocurrió durante una de las habituales retransmisiones de MarioTaxi en Twitch, mientras recorría Madrid grabando desde su vehículo. En un semáforo, el streamer se fijó en el coche que tenía justo al lado y creyó reconocer a Ester Expósito en el asiento del copiloto. "¿Es Mbappé?", llegó a preguntar sorprendido al darse cuenta de quién conducía.

Lejos de ignorar la situación, la actriz reaccionó con naturalidad al saludo del streamer y comenzó a hablar con él desde la ventanilla. El momento se volvió todavía más inesperado cuando Mbappé, al volante del vehículo, decidió reducir la marcha y mantenerse a la altura del coche de MarioTaxi para que la conversación pudiera continuar durante unos segundos más.

Según se puede ver en los clips que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, el ambiente fue completamente relajado. Entre risas, MarioTaxi llegó incluso a pedirles un saludo para su comunidad mientras miles de espectadores seguían la escena en directo desde Twitch.

La naturalidad del encuentro llamó especialmente la atención porque tanto Mbappé como Ester Expósito parecían cómodos pese a estar siendo grabados en pleno centro de Madrid. El delantero francés, una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial, mantuvo una actitud tranquila durante toda la conversación, mientras la actriz respondía sonriente a los comentarios del streamer.

El vídeo comenzó a circular pocas horas después por X, TikTok e Instagram, donde acumuló millones de visualizaciones y todo tipo de reacciones. Muchos usuarios destacaron lo surrealista de la situación: un streamer haciendo contenido cotidiano que, de repente, termina charlando en un semáforo con dos de las personas más famosas del momento.

El encuentro también ha vuelto a disparar los comentarios sobre la relación entre Mbappé y Ester Expósito, una conexión sobre la que llevan semanas circulando rumores después de haber sido vistos juntos en varias ocasiones.