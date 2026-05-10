Por qué el rey y la reina dormían separados: la explicación que se ha hecho viral

Si dispones de mucho dinero, es de esperar que tengas caprichos. Los hay que optan por coches, los hay que optan por el coleccionismo y los más filantrópicos prefieren donaciones a buenas causas y el arte. Sin embargo, hace mucho tiempo, no había tantas opciones para hacer lucir tus riquezas, así que casi todo recaía en las residencias. Los nobles presumían de grandes mansiones y palacios, con numerosas habitaciones y alas y todo lo que pudieras imaginar. Lo extraño, eso sí, es que marido y mujer dormían en habitaciones separadas, lo que nos lleva a la pregunta de… ¿por qué?

La respuesta es el vil metal. Dormían separados porque tenían dinero. En concreto, porque dormir separados en diferentes habitaciones era la mayor muestra de su riqueza. Mientras que las casas de los campesinos eran tan pequeñas que hasta los animales dormían en las mismas estancias que las personas, los nobles hacían alarde de cantidades absurdas de espacio. Dormir separados era lo mismo que decir "mira si soy rico que me puedo permitir hasta esto". De hecho, en los palacios, las diferentes alas podían ser exclusivas del rey y la reina, con un lado para las gestiones de cada uno que les permitiera hacer vida separada.

Hay otra cuestión que entender: quienes eran así de ricos no se habían casado por amor. Hablamos de uniones motivadas por el poder político y monetario. Así que estas personas no planeaban, necesariamente, dormir siempre juntas. Tal y como exponen en el vídeo de más arriba, eran compañeros de trabajo que estaban casados. Aunque no se contemplara de forma oficial, había hueco de esta manera para que cada uno pudiera realizar sus actividades por separado de todo tipo, incluidas aquellas que normalmente quedan reservadas para marido y mujer de forma exclusiva. Al menos así funcionaba en el mundo de los ricos.