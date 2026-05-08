Rosalía cantará gratis este sábado sobre el Guadalquivir y junto a la Filarmónica de Sevilla

Durante los últimos días, una enorme estructura flotante situada en pleno centro del Guadalquivir había despertado la curiosidad de vecinos y turistas en Sevilla. Las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales, especialmente después de que trascendiera que Netflix preparaba un gran acto promocional relacionado con la nueva temporada de Berlín, la serie derivada del universo de La casa de papel.

Finalmente, el misterio tiene nombre propio. Rosalía será la encargada de ofrecer un concierto especial este sábado a las 20:00 horas desde esa plataforma instalada sobre el río. La actuación contará además con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Sevilla, un formato poco habitual dentro de la gira y las apariciones recientes de la cantante catalana.

Aunque las entradas gratuitas disponibles para acceder a las zonas habilitadas se agotaron en muy poco tiempo, el concierto podrá seguirse desde distintos puntos cercanos al río, especialmente desde los puentes y paseos que rodean el Guadalquivir. Desde primera hora de la mañana ya se han visto grupos de seguidores recorriendo la zona y tratando de encontrar el mejor lugar posible para presenciar el espectáculo.

La llegada de Rosalía a Sevilla también provocó escenas de expectación entre sus fans. La artista fue recibida entre gritos, móviles y peticiones de fotos a las puertas de su hotel, en una ciudad que lleva días convertida en un enorme escenario promocional vinculado al estreno de la serie de Netflix.

El evento forma parte de la campaña internacional con la que la plataforma quiere impulsar la segunda temporada de Berlín, uno de sus lanzamientos más importantes del año. Aunque Netflix no ha detallado todavía el repertorio exacto del concierto, varios medios apuntan a que la actuación tendrá un carácter especial y diferente al de un show convencional, mezclando elementos cinematográficos y arreglos orquestales.

La imagen de una plataforma iluminada sobre el Guadalquivir con Rosalía como protagonista ya ha empezado a circular masivamente en redes incluso antes de que suene la primera canción.