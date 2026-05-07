Entrevista a GlorySixVain: "La inspiración me ha salido de que justo ha sido el año en el que me ha pillado de estar enamorado"

Roomie 313 es el álbum más reciente del artista catalán GlorySixVain, lanzado el 17 de abril de 2026 bajo el sello La Vendición Records.

Este trabajo marca una evolución significativa en su carrera, alejándose del sonido puramente urbano para abrazar una instrumentación más orgánica y un concepto de "banda". Aquí tienes los detalles clave del disco.

Bachata, urbano, trap y toques de pop con simples como The Police marcan un trabajo en el que se acerca un poco más al mainstream para intentar crecer y ampliar su audiencia.

Recientemente pude charlar con Iván en Madrid durante una visita para promocionar el disco. Una conversación distendida en la que hablamos de estilos de música, de la inspiración detrás del disco, de su mentor Yung Beef, su amistad con Metrika y muchos temas interesantes más.

¿Qué nos puedes contar de tu segundo disco de estudio? ¿Qué diferencia un disco de una mixtape?

GlorySixVain: Yo creo que, bueno, realmente una mixtape es como un recopilatorio. En plan, que no hay como un concepto tan marcado detrás, sino de temas que han ido surgiendo y como que todos se juntan y sacan un trabajo que realmente es una mixtape; yo lo considero así. Pero realmente, en plan, Las trampas ocultas de Spider-Man para mí sí que ha sido como un álbum, pero un álbum en las capacidades que yo tenía en ese momento de... no está grabado en un estudio, no está trabajado con músicos en un estudio diciéndoles cómo quiero esto, esto, esto... sino algo que ha salido más con mis capacidades en ese momento. Entonces, para mí eso sí que era un álbum, siendo lo que yo era en ese momento, ¿sabes?

Entonces tiene más que ver con una cuestión de la producción. ¿Un álbum es algo que está como más producido, más hecho en un estudio, y una mixtape hecho de forma más casera?

GlorySixVain: Yo no creo, a lo mejor, que haya sacado ninguna mixtape. En plan, yo creo que realmente, mirándolo así con perspectiva, en plan, todos los álbumes y todos los EPs que me he hecho sí que tienen como un concepto detrás y está pensado de que, si la intro es la intro, es la intro por algo. No es porque haya tirado los temas y venga, y caiga donde caiga, ¿sabes?

¿Cómo consigues tener esa inspiración para esa cantidad de trabajo?

GlorySixVain: Soy un friki, que es lo que me gusta, ya está, soy un friki. Yo creo que cuando algo te obsesiona sacas lo máximo, en plan, no paras, es inevitable.

Ahora has sacado este Roomie 313. ¿Cuál ha sido el proceso de creación de este disco y la inspiración detrás del mismo?

GlorySixVain: A ver, yo creo que la inspiración también me ha salido de que justo ha sido el año en el que me ha pillado de estar enamorado, de yo también estar en un momento más calmado de mi vida, de querer vivirlo todo con más calma, más como pensando de que para mí el tema de la música no es algo nuevo. Entonces, es algo que lo he trabajado de una forma más madura ya, desde el conocimiento y ya teniendo como las herramientas para poder hacerlo todo tal y como lo tenía en mi mente.

Canciones como "La tumba de los Goofies" en la que sampleas "Every Breath You Take" de The Police...

GlorySixVain: Sí, el... bueno, "La tumba de los Goofies". Goofy es como un poco el payaso, el tonto, y es como de "la tumba de los Goofies" de: he matado como a todos tus posibles pretendientes, a toda la gente que está alrededor que te quiere conquistar y todo el rollo. Por eso como digo en el tema de como que he dejado firmada la tumba de los Goofies, en plan de que si están muertos es por mí, porque he llegado yo y ya está, no hay nadie más, ¿sabes? Y lo del sample sí; a mí siempre me ha flipado el rock y tal desde pequeño, que les ha flipado a mis padres, y es lo que yo he mamado desde pequeño. Entonces son recuerdos de música que he tenido en mi cabeza y pues que quiero hacerlos míos, en plan, y es lo que he hecho.

"20boots" con ritmos latinos, bachateo y muy romanticona. ¿Cómo ha surgido?

GlorySixVain: La bachata siempre es algo que me ha gustado, en plan, Romeo Santos siempre me ha encantado. Y yo recuerdo que este tema fue de que yo tenía sesión de estudio y yo tenía que irle a buscar el pastel de cumpleaños a mi novia. Entonces, de camino, yo le avisé a mis productores, les dije: "Papi, que voy a llegar tarde, que tengo que ir a buscar el pastel, que no sé qué". Y les dije: "Id haciendo una bachata, que sea una bachata como si la hiciera Frank Ocean". Y se pusieron a hacerla, no sé qué, llegué yo y dije: "Es esto, para adelante". Y ya a funcionar.

Estás en un mundo en el que todos son colabos y tú, en cambio, no; en este disco tienes dos puntuales.

GlorySixVain: Mi intención principal era hacer yo el álbum, yo solo. En plan, quería tirármelo yo solo, por eso, por lo que tú dices de estar hasta la polla de "me junto con este", "consigo X colabo", tal, para estar sonando y para mantenerme en el meollo. No, hermano; en plan, pienso que si haces música, le tienes realmente cariño a la música —y tampoco quiero sonar a polla vieja diciendo esto— pero si le tienes realmente como cariño, tienes que cuidar las cosas y que no salgan por llegar a números o lo que sea. Que sí, que a todo el mundo le gusta el dinero y llegarle, pero siento que tienes que tener un respeto a tu música y no meter a quien sea porque te lo diga tal sello o lo que sea.

Entonces aquí, lo que me pasó con el álbum para querer meter como a El Mini, a Yung Beef y al Guxo fue: yo todos los temas ya los tengo grabados, y yo dije, ya escuchándolo —en plan, porque me lo escucho pila de veces para decir: vale, aquí le falta esto, esto y esto—, dije: "Coño, en plan, creo que estaría bien un poco para que haya un poco más de diversidad, en plan, en los temas, a nivel sonoro y tal". Que ya la tiene en las bases, pero que se escuchen como más registros, ¿sabes?, de voz, en plan que no sea solo el mío. Entonces dije: "En la bachata creo que podría estar guay el Guxo, ya que se le dan bien como las bachatas", pues dije: "Para adelante".

Y el tema con El Mini con Yung Beef fue un poco de que yo la demo que me grabé le era muy parecida a un tema que tienen ellos dos en ADROMICFMS 1, y llevan muchos años ellos sin grabarse como un tema juntos. Dije: "Coño, para mí sería un orgullo poder juntarlos, y si yo puedo estar en esa ecuación ahí en medio, pues de puta madre". Y surgió un poco así. En plan, no fue con ninguna intención de "no, ahora me hago un tema con yo qué sé tal para sonarle y llegarle". No. Un poco sí, la intención con este álbum es como abrirme un poco el público, que ya sé que tengo un público marcado y me encanta, pero agrandarlo, pero no a raíz de las colabos, sino a raíz de la música, de los temas que me he estado haciendo.

Es el disco que puede tener canciones con un sonido más accesible y que puede llegar a ser más mainstream, pero sin perder tu esencia.

GlorySixVain: No, sí, pero eso es lo que no ha sido como algo aposta. Yo creo que ha sido algo de, pues en el momento en el que estoy, de que no estoy enfadado con nadie, estoy tranquilo con mi vida, ya no miro el precio de las cosas que compro, no me tengo que preocupar por el dinero ni nada... Entonces como estoy chill, disfrutón, en plan, no me sale como la vena que podía tener antes de como ser tan bruto, tan sucio, tan no sé qué. Estoy casi casado, en plan, del palo "estoy bien". Entonces me ha salido como algo más natural de la música, en plan de pues más mainstream. Si a lo mejor la gente que hace mainstream es porque está en la misma situación que yo de estar tranquilo, pues sí, probablemente. No ha sido como ninguna intención de nada, ni para que me pongan en la radio ni nada.

Ya tienes tres colaboraciones con Yung Beef y La Vendición es tu distribuidora. ¿Cómo es tu relación con Yung Beef, el padre del trap en España?

GlorySixVain: Está bien, yo estoy supercontento con La Vendición. Mira, tenía pensado no meterlo en el álbum y era por estas cosas de, en plan, no pasa nada, en plan personalmente, pero en todas las entrevistas, con todo lo que hago, tal: "¿Cómo es con Yung Beef?". Sí, tienen que salir, pero me refiero que también como que ya se sabe. Me refiero que tampoco es la primera entrevista ni nada de eso, entonces como también a mí como artista que siempre sea como "Yung Beef"... que para mí también es Yung Beef el top, en plan de si no es por él yo no hago música, pero como es también de... y mira, en plan, que eso cuando me pensé de meterlo o no, fue también por estas cosas de decir: "¿Sabes?". En plan, joder, con el Yung Beef he colaborado tres veces creo que son; con el Guxo no he colaborado ninguna, en plan, es la primera vez, y como que la gente no me pregunta ni por él, ¿sabes?

También te iba a preguntar, entrevisté recientemente a Metrika, tienes una canción con ella de su disco más icónico, Madre Fundadora. ¿Cómo es ella?

GlorySixVain: Es la mejor, yo la quiero. En plan, y lo más bacano es eso de que cuando nos juntamos ni hablamos de música ni nada, es una amiga y eso mola la verdad. Yo la tengo integrada en mi vida y yo también, en plan, me siento como integrado como en su vida. Que nos juntamos, lo que sea, siempre cuando hay tema de amoríos y todo el rollo de "oye, y esto tal no sé qué"... yo es lo que más me llevo de ella, la verdad.

Al ser tu amiga, verla llegar tan lejos...

GlorySixVain: Superorgulloso de que se coma el mundo. Que se coma el mundo, que disfrute de todo y que no se emparanoie con nada. Quien le toque el coño, que le corte rápido.

¿Cómo surgió tu nombre artístico GlorySixVain?

GlorySixVain: Fue en casa de mis abuelos, como que tenían un cuadro que ponía como el significado de mi nombre, que es Iván, y como que en el cuadro ponía que era glorioso. Dije: "Bueno, pues pillo de glorioso, pillo Glory y tal; Six del colectivo que tengo, que es Sixssion, pues pillar Six; y Vain que son mis letras desordenadas".

¿Qué planes tienes para presentar el disco en directo? ¿Vas a dar algún concierto?

GlorySixVain: Pues sí, tengo la gira que estamos preparando ya por primera vez con música en directo a nivel de instrumentos y tal. También escenografía de, por ejemplo, eso que en el escenario pues trae como el robot de mi portada, tal, los visuales, tal, organizado... y como que es la gira como más preparada, creo, a nivel de directo. Y eso es un poco lo que tenemos preparado.

El tema de festivales, pues pienso que sí está bien, en plan, que haya un poco más de todo de música, en plan, diferentes géneros. Porque antes era... ahora creo que se ha llevado un poco al revés. De que antes era de: "No, aquí no es nada más que indie, pues punk-rock, tal". Y ahora han metido a uno —esto hace años— de "ahora han metido a uno que hace trap" y además le miraban con mala cara de "eso no es música, con autotune, tal no sé qué". Y ahora se ha dado un poco la vuelta a la tortilla de: y ahora hay cuatro de que hagan indie, tal, no sé qué, que se mantengan en los festivales. Y dentro de diez años pues a lo mejor nada más que habrá bachata, o un género nuevo que no exista y se dará la vuelta, y los que hagan trap se sentirán como la gente que hacía rap en ese momento, que estaba un poco de esto. Entonces yo creo que es un poco ver así siempre.

¿Entonces crees que tiene que estar todo más mezclado?

GlorySixVain: Realmente, en plan, es música y yo por mí, en plan, pues yo escucho de todo. Yo soy de los que tú dices; en plan, yo escucho reguetón, escucho Frank Ocean, escucho Aphex Twin, escucho Tame Impala, escucho Gorillaz, escucho el Manzanita, el Parrita... me refiero, escucho de todo. Y yo sé que mi público también escucha de todo; si no, no le gustaría la música, no entendería las cosas. Entonces sí que estaría bacano pues que en los festivales fuera más de todo. En plan, yo en un festival quiero ver a todo el mundo y quiero sentir diferentes sensaciones, en plan, tener diferentes sensaciones en un mismo sitio.

Entonces, pero ¿qué te digo yo?, si a los festivales, pues... pues no tengo ni puta idea de cómo funciona, pero lo que quieren es igual que todos, en plan, es dinero. Si saben de qué les vende X, X y X y hacen la misma música, pues toma. No te voy a traer, a lo mejor, yo qué sé, pues a alguien que esté menos pegado, que haga indie o que ya no mole tanto, lo que sea, pues no lo voy a traer porque no me vas a llenar, y me suda tres pollas. Si a alguien que lleve esto le mola la música, pues sí que lo va a hacer. En plan, yo si tuviera un festival y me flipa quien sea, lo voy a traer, en plan, ya por orgullo mío de traerlo.

Me ha sorprendido tu mención a Aphex Twin.

GlorySixVain: Me levanto un día y no me apetece escuchar de que si X jambo o jamba tiene X dinero y gasta Fendi, Prada, no sé no cuánto... siempre hay más bum bum bum. Pues a lo mejor hoy pues me apetece estar tranquilo en mi puta casa hoy escuchando Aphex Twin y haciendo lo que me salga de la polla. Y otro día pues yo me quiero sentir más de "soy la puta hostia y hoy voy a gastar todo en Gucci" o lo que sea. Hoy me siento más flamenco, pues sí.