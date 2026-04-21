Entrevista a Metrika: "A final de año se viene un pedazo de álbum todo perfecto"

Si hay una figura que encarna el "aquí y ahora" de la música urbana, esa es Metrika. La de Castellón ha pasado de ser un secreto a voces en el underground a convertirse en una de las apuestas más potentes de la industria, coronándose ahora como artista RADAR España 2026.

Su ascenso ha sido, sobre el papel, un sprint salvaje. En apenas tres años ha pasado de su debut en 2023 a la explosión de 'Madre Fundadora' (2024), un álbum con el que se autoproclamó líder de un movimiento basado en la libertad absoluta y el discurso explícito. Entre medias, un fichaje por Universal, el lanzamiento de Jane Doe y un mediático enfrentamiento con BB Trickz que no hizo más que confirmar que Metrika no ha venido a hacer amigos, sino a marcar territorio.

Sin embargo, para ella, el vértigo no existe. En el reciente evento de Spotify en la Sala But, la artista confesaba que este viaje lo vive con una calma inusual: "Lo llevo muy bien porque no lo he notado, estoy muy tranquila", asegura, restándole importancia a los millones de reproducciones que acumula a sus espaldas.

Nuevo disco a la vista y respuesta a loa críticas

Esa tranquilidad es la que le permite centrarse en lo que viene: un nuevo trabajo largo que promete ser el puñetazo definitivo en la mesa. "A final de año se viene un álbum, pedazo de álbum, de la mano de Universal", adelanta Metrika, dejando claro que el respaldo de una multinacional solo va a servir para amplificar su visión, no para suavizarla.

Porque si algo define a la "Madre Fundadora" son sus letras, cargadas de una crudeza que levanta ampollas entre los sectores más conservadores que tachan su música de vulgar. Para ellos, Metrika tiene un mensaje tan directo como sus rimas: "Están muy anticuados. Hay que modernizarse y crecer con los tiempos. Que abran el móvil".

Con el apoyo de Spotify RADAR y un nuevo disco en el horizonte, 2026 parece ser el año en el que Metrika deje de ser una promesa para convertirse en la jefa definitiva del juego.