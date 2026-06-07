Dua Lipa y Callum Turner celebran su boda soñada en Sicilia con una actuación muy especial de Elton John

Apenas una semana después de darse el Sí, quiero en una ceremonia civil celebrada en Londres, Dua Lipa y el actor Callum Turner han protagonizado una espectacular segunda celebración nupcial en Sicilia que ya está siendo calificada como una de las bodas del año.

La pareja eligió la región de Palermo, concretamente en Villa Valguarnera, una residencia barroca del siglo XVIII situada en Bagheria, para organizar un fin de semana por todo lo alto.

Uno de los momentos más comentados del enlace llegó cuando Elton John apareció para interpretar en directo su clásico Your Song, dedicado a los recién casados durante la ceremonia. Una actuación que fue uno de los detalles más emotivos de la ceremonia, según han recogido medios como Page Six.

Además, tal y como señala People, la comida fue servida por el chef Tony Lo Coco, y la música estuvo a cargo de Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta y Peggy Gou.

Entre los demás invitados destacados a la boda de Lipa y Turner se encontraban Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli XCX y su esposo, el baterista de The 1975, George Daniel, así como el cantante de Tame Impala, Kevin Parker, además de Mark Ronson.

Junto a los rostros famosos, la hermana de la cantante, Rina Lipa, y su padre, Dukagjin Lipa, también asistieron, según Vanity Fair.

Asimismo, el presupuesto total del evento se habría situado en torno a 1,73 millones de dólares, incluyendo el alquiler de las estancias históricas donde se ha celebrado la boda, el alojamiento de invitados, seguridad privada, decoración o banquete.

Del mismo modo, la pareja cuidó cada elemento al milímetro, destacando el montaje de un escenario en forma de biblioteca como guiño a cómo se conocieron.

Con esta segunda celebración en Sicilia, la pareja pone el broche de oro a una relación que comenzó públicamente en 2024.