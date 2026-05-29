Dua Lipa convierte Google Maps en una guía de viajes personal con más de 130 lugares recomendados

La relación entre los artistas internacionales y las diferentes posibilidades digitales sigue explorando nuevos formatos, y uno de los ejemplos más recientes llega de la mano de Dua Lipa y Google Maps. La cantante británica ha presentado “Dua’s List”, una selección pública dentro de la aplicación en la que recopila algunos de sus lugares favoritos alrededor del mundo.

La guía reúne más de 130 ubicaciones que la artista ha ido descubriendo durante años de giras, viajes y estancias internacionales. Según explicó en la presentación de la colaboración, la idea era compartir aquellos espacios a los que suele regresar y que forman parte de su rutina cuando visita determinadas ciudades.

Entre las categorías incluidas aparecen restaurantes, cafeterías, bares, tiendas de discos, librerías, galerías y rincones culturales. La propuesta busca funcionar como una especie de diario de viaje interactivo donde los seguidores pueden consultar directamente los lugares guardados por la cantante dentro de Google Maps.

España también aparece representada dentro de la selección. En Madrid, Dua Lipa ha incluido tres ubicaciones que frecuentó durante sus visitas a la capital española, mientras que Barcelona cuenta igualmente con otros tres espacios destacados dentro de su lista personal. Aunque Google Maps permite consultar directamente cuáles son esos puntos exactos, gran parte de los usuarios han comenzado ya a compartir rutas y recomendaciones basadas en las elecciones de la artista.

La colaboración forma parte de una tendencia cada vez más habitual entre plataformas tecnológicas y celebridades, donde la experiencia personal se transforma en contenido navegable e interactivo. En este caso, Google Maps convierte las recomendaciones de Dua Lipa en itinerarios que cualquier usuario puede guardar, seguir o utilizar como inspiración para futuros viajes.

Además del componente turístico, muchos seguidores han interpretado el proyecto como una manera de conocer mejor los gustos cotidianos de la cantante fuera de los escenarios. Las listas muestran preferencias bastante variadas, desde pequeños cafés locales hasta espacios culturales menos conocidos alejados de los circuitos más turísticos.

La propuesta también refleja cómo las aplicaciones de mapas han evolucionado más allá de la navegación tradicional. Ahora funcionan cada vez más como redes de descubrimiento cultural, donde músicos, influencers y figuras públicas pueden compartir recorridos personales que terminan influyendo directamente en la forma en la que miles de personas exploran nuevas ciudades.