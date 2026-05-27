IlloJuan y Spok Sponha publican Mesón Masón, un segundo álbum lleno de colaboraciones y referencias a internet

La trayectoria musical de IlloJuan y Spok Sponha continúa creciendo paralelamente a su presencia en internet. Bajo el nombre de Los Diozes, ambos creadores de contenido han publicado Mesón Masón, un disco en el que llevaban trabajando desde hace meses y cuyo proceso fue parcialmente compartido en directo a través de Twitch.

Parte de la grabación y composición del álbum tuvo lugar en una mansión alquilada específicamente para concentrarse en el proyecto. Durante ese periodo, miles de seguidores pudieron ver sesiones improvisadas de escritura, momentos de producción y conversaciones sobre el rumbo creativo del disco. Esa exposición constante terminó convirtiendo el lanzamiento en un acontecimiento especialmente esperado dentro de la comunidad hispanohablante de streaming.

El álbum cuenta con veinte canciones y supera la hora de duración. A nivel sonoro, el proyecto apuesta por una mezcla de estilos amplia y poco uniforme. Hay espacio para bases inspiradas en el rap más clásico, pero también para ritmos cercanos al reggaetón, el trap melódico o el R&B contemporáneo. Gran parte de esa identidad musical lleva la firma del productor Sceno, figura muy reconocida dentro de la escena urbana española y encargado de construir buena parte de los beats del disco.

Uno de los aspectos más comentados de Mesón Masón ha sido la cantidad de colaboraciones. El álbum reúne nombres muy distintos tanto del mundo de la música como de internet. Entre los artistas invitados aparecen Foyone, Dollar Selmouni, Faenna, Bejo, Higaldo u Orslok, mientras que la participación de Xokas ha sido una de las más comentadas en redes sociales tras la publicación del disco.

Más allá del componente musical, el proyecto mantiene el tono característico que rodea a Los Diozes desde sus inicios: referencias constantes a la cultura de internet, humor absurdo, bromas internas compartidas con su comunidad y una estética que mezcla lo caótico con lo deliberadamente improvisado.

Con este segundo trabajo, IlloJuan y Spok Sponha consolidan un fenómeno cada vez más habitual en el entorno digital: creadores nacidos en plataformas de streaming que terminan construyendo proyectos musicales capaces de movilizar audiencias masivas fuera de sus canales.