Subsónico llevará los mejores artistas urbanos a Rivas: Yung Beef, Sticky M.A, Hard GZ o Ai Safir lideran el cartel

Subsónico busca posicionarse como la mayor fiesta de música urbana en todo Madrid con uno de los carteles más potentes e interesantes de la escena en el que se juntan nombres legendarios como Yung Beef y artistas virales del momento como Grecas. Con una propuesta musical radicalmente coherente y representativa del movimiento actual, el festival ha diseñado una radiografía perfecta de la calle que va mucho más allá de un simple concierto: es una celebración pensada para que la experiencia fluya con buen rollo, comodidad y el máximo respeto en un espacio seguro para todos.

El lineup de esta edición demuestra un pulso impecable con la realidad de la escena urbana. Al liderazgo indiscutible de Yung Beef, cuya trayectoria y capacidad para conectar con distintas generaciones encajan de forma natural con la identidad de SUBSÓNICO, se le suman otros gigantes del panorama actual. Es el caso de Hard GZ, uno de los grandes referentes del rap nacional, que aterrizará en el festival para reventar el escenario con el segundo volumen de su álbum LACOSTA. En esa misma línea de vanguardia y evolución constante, Al Safir llega tras sorprender a todos con el lanzamiento de PRÍNCIPE, mientras que Sticky M.A, figura clave y termómetro del underground español, aportará ese sonido inconfundible que siempre va un paso por delante de las tendencias.

El madrileño Grecas, absolutamente viral, irrumpn en SUBSÓNICO directos desde la M-30 en un momento de plena consolidación artística; su último álbum, Escrito en la M-30, le posiciona como referentes absolutos del género gracias a un sonido profundamente ligado a la narrativa y vivencias de la capital. Cruzando el charco, el festival da un golpe sobre la mesa con la incorporación de Pablo Chill-E, uno de los grandes tótems del trap latinoamericano y pilar de la escena chilena, cuya sólida trayectoria internacional y arrolladora conexión con el público lo convierten en una cita obligatoria dentro del festival.

La personalidad del festival se multiplica con nombres que desbordan identidad propia en cada barra. Artistas como Juicy BAE, que llega tras el éxito de su último álbum El Secreto para reafirmarse como uno de los grandes referentes del R&B nacional, comparten espacio con un arsenal de propuestas de alto voltaje: Soto Asa, Miranda, Parkineos, Jarfaiter, Israel B—con su celebrado proyecto Cómo coronar a un rey sin cabeza— y Matasvandals. Juntos, amplían el espectro del festival derribando fronteras sonoras que van desde el rap más crudo y directo hasta las nuevas mutaciones digitales de la música de club.

Fiel a su filosofía, SUBSÓNICO no solo mira al presente, sino que apuesta con fuerza por quienes están construyendo la nueva ola y el talento emergente más afilado de la calle. Nombres como Gloosito, 8belial—reconocido como una de las voces más singulares del nuevo sonido urbano español por su estilo refinado pero directo— o El Bugg, que presenta su última mixtape Nueva Cabra, representan el termómetro real del género. A ellos se suman La Blackie, L’haine, L0rna—considerada una de las mayores promesas del trap en España— y la dupla Xiyo & Fernandezz, dispuestos a romper todos los esquemas conectando el espíritu del barrio con un reggaetón fresco, rápido y auténtico que reinventa los códigos tradicionales.

La velocidad a la que se mueve la escena se lee perfectamente en la presencia de Yynestrosa y John Pollõn, creadores que cruzan sonidos sin piedad y hablan exactamente el mismo idioma que su público. Para cerrar un círculo perfecto, diverso y en plena efervescencia, Huda, Maritune y Anadie se posicionan en este cartel como las artistas a seguir de cerca dentro de la nueva generación.

Además el festival ya ha saco los horarios de este despliegue musical con cuatro escenarios que se sostendrá sobre la gran prioridad de la organización: blindar un ambiente de respeto, inclusión y energía positiva, asegurando que el espacio, la comodidad y la seguridad cuiden al máximo a la gente para que en Madrid solo se hable de música.